Χανιά: Συνελήφθησαν θείος και ανιψιός που διατηρούσαν μίνι οπλοστάσιο 

Στη σύλληψη δύο συγγενικών προσώπων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και της ζωοκλοπής, προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Χανιά, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 όπλα, 143 φυσίγγια και 13 κάλυκες.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν χθες Σάββατο (13.09) από αστυνομικούς του Τμήματος Επιχειρήσεων Χανίων 2 ημεδαποί (62χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, στα Χανιά.

Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν χθες (13.09.2025) το πρωί έρευνες στα σπίτια και ποιμνιοστάσιου ενός 62χρονου και του 22χρονου ανιψιού του σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • Πιστόλι με γεμιστήρα
  •  Πολεμικά τυφέκια
  • 2 Κυνηγετικά όπλα
  • 2 Αεροβόλα όπλα
  • 143 Φυσίγγια
  • Κάνη πολεμικού όπλου
  • 13 Κάλυκες

Εκτός από τα όπλα, σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις σχετικές με τη ζωοκλοπή, καθώς το ποιμνιοστάσιό του δεν έφερε την προβλεπόμενη σήμανση και διαπιστώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης του ποιμνίου, κατά παράβαση της σχετικής αστυνομικής διάταξης.

13:23 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

