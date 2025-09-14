Επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία – Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρούζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι τα υπερηχητικά μαχητικά-βομβαρδιστικά Sukoi Su-34 πραγματοποίησαν επιθέσεις στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τη Λευκορωσία.

Η κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad» -που σημαίνει “Δύση”- της Ρωσίας με τη Λευκορωσία ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη βελτίωση της στρατιωτικής διοίκησης και του συντονισμού σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας. Η Μόσχα και το Μίνσκ έχουν δηλώσει ότι οι ασκήσεις είναι αποκλειστικά αμυντικές και ότι δεν προτίθενται να επιτεθούν σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ, αν και η στρατιωτική συμμαχία υπό τις ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία στις 9-10 Σεπτεμβρίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα από τη φρεγάτα “Admiral Golovko” του Βόρειου Στόλου να εκτοξεύει έναν υπερηχητικό πύραυλο Zircon σε στόχο στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Τα πλάνα δείχνουν τον πύραυλο να εκτοξεύεται κάθετα από τη φρεγάτα και στη συνέχεια να κινείται σε γωνία προς τον ορίζοντα.

Official video of a Tsirkon launch by Admiral Golovko frigate at Barents sea. Targeting provided by Tu-142. Provisional target destroyed by a direct hit. #Zapad25 pic.twitter.com/EfwBXQp7QV — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) September 14, 2025

Το υπουργείο γνωστοποίησε ότι στην άσκηση συμμετείχαν και μακρινής εμβέλειας αντι-υποβρυχιακά αεροσκάφη του μεικτού αεροπορικού σώματος του Βόρειου Στόλου. Επίσης, οι πιλότοι των Su-34 εξασκήθηκαν σε βομβαρδιστικές επιθέσεις κατά χερσαίων στόχων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει το 2019 ότι ο Zircon μπορεί να πετάει με εννέα φορές την ταχύτητα του ήχου και να πλήττει στόχους στη θάλασσα και στη στεριά σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων (600 μιλίων).

Ρωσικές πηγές μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πύραυλος, γνωστός ως 3M22 Zircon στη Ρωσία και ως SS-N-33 από το ΝΑΤΟ, έχει βεληνεκές 400–1.000 χιλιόμετρα και ότι η κεφαλή του ζυγίζει περίπου 300–400 κιλά.