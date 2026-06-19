Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά: Ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά τους – Ο γιος τους Αντώνης έγινε 7 ετών

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά γιόρτασαν τα έβδομα γενέθλια του γιου τους, Αντώνη, μοιραζόμενοι οικογενειακές στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Το ζευγάρι αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του, δημοσιεύοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.

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Γιάννης Βαρδής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά γιόρτασαν τα έβδομα γενέθλια του γιου τους, Αντώνη, ο οποίος έγινε 7 ετών.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από την οικογενειακή στιγμή, με τον μικρό Αντώνη να σβήνει το κεράκι έχοντας δίπλα του τους γονείς και την αδελφή του.
  • Οι δύο γονείς δημοσιεύουν συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, δείχνοντας ότι τα παιδιά τους έχουν κεντρική θέση στη ζωή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά γιόρτασαν τα γενέθλια του γιου τους, Αντώνη, ο οποίος έγινε 7 ετών.

Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από την οικογενειακή στιγμή. Ο μικρός Αντώνης, γνωστός και ως Αντώνης Βαρδής Junior, έσβησε το κεράκι με τον αριθμό επτά στην τούρτα του, έχοντας δίπλα του τους γονείς του και τη μεγαλύτερη αδελφή του, Κατερίνα.

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά αφιερώνουν χρόνο στην οικογένειά τους, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά τους. Οι δύο γονείς δημοσιεύουν συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, δείχνοντας ότι τα παιδιά τους έχουν κεντρική θέση στη ζωή τους.

Μία από τις πρόσφατες οικογενειακές στιγμές που έγιναν γνωστές ήταν και ο γάμος της αδελφής της Νατάσας Σκαφιδά, Μαίρης. Η οικογένεια έδωσε σύσσωμη το «παρών», ενώ τα φωτογραφικά στιγμιότυπα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

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