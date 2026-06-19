Ειρήνη Αγαπηδάκη: Απάντησε στην ανάρτηση Πολάκη – «Τον περιμένω στη Βουλή, δεν θα παίζει κανείς με την τιμή και την υπόληψή μου»

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη απάντησε το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», στην ανάρτηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στις αιτιάσεις που, όπως είπε, έχουν διατυπωθεί για προγράμματα του υπουργείου Υγείας, τη συνεργασία με τη UNICEF, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και τις σχετικές εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Ο κύριος Πολάκης, πριν από λίγο καιρό —το είπε και ο υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης— μας κατηγορούσε ότι κάναμε trafficking, δεν κάναμε πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Έφεραν μέσα στη Βουλή μία συκοφαντία, το απόλυτο αίσχος, ότι η χώρα δεν έκανε πρόγραμμα μετεγκατάστασης, έκανε trafficking με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλήθηκα να απαντήσω στη Βουλή γι’ αυτό. Ήρθε μετά μία ιστορία ότι το “Φώφη Γεννηματά” δεν το έχουμε κάνει, το έκανε άλλος, δεν είναι δωρεάν. Δεν φαντάζεστε τι έχω ακούσει για το “Προλαμβάνω” μέσα στη Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης διεκδικεί την πατρότητα του ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε ευκαιρία τώρα, με αφορμή το δημοσίευμα του εντύπου που αναφέρατε, να μου επιτεθεί», είπε αρχικά η κ. Αγαπηδάκη.

Στη συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε: «Έχω να ενημερώσω τον κύριο Πολάκη, που τα ξέρει —και εδώ είναι να αναρωτηθεί κανείς, αφού τα ξέρει, γιατί ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ξέρει τις διαδικασίες, δεν είναι αδαής, φαντάζομαι— ότι έχω δύο φορές την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για το ότι συνεργαστήκαμε με τη UNICEF. Δηλαδή, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, είπε στο υπουργείο Υγείας ότι καλά κάνετε και συμβάλλεστε με τη UNICEF γι’ αυτό το θέμα. Η UNICEF, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, έχει συμφωνία έδρας με τη χώρα, ανήκει στο υπουργείο Εξωτερικών και, λόγω του ότι από το 2020 είναι από την Κομισιόν υπεύθυνη για τα δικαιώματα του παιδιού, υγεία, παιδεία, τα πάντα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας διεθνής οργανισμός που ανήκει στον ΟΗΕ και ελέγχεται πολύ αυστηρότερα από το πεδίο ελέγχου που έχουν, σε εθνικό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη. Ελέγχεται και εθνικά και ευρωπαϊκά και από τα κεντρικά της στη Νέα Υόρκη. Έρχεται, λοιπόν, ο κύριος Πολάκης και μου λέει τι; Κατ’ αρχάς, τα νούμερα αυτά είναι λάθος. Έχει πει άλλα χθες, άλλα προχθές, αλλά δεν μπαίνω στην ουσία, γιατί δεν έχει νόημα».

Σε ερώτηση για το αν θα προσέλθει στη Βουλή, σε περίπτωση που ο κ. Πολάκης καταθέσει σχετική ερώτηση, η κ. Αγαπηδάκη απάντησε: «Με χαρά. Δεν μου δίνει την ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου. Μόνο γραπτές απαντήσεις ζητάει. Δεν μου δίνει την ευκαιρία να πάω στη Βουλή να το απαντήσω. Ελπίζω. Με χαρά. Ανυπομονώ. Το λέω πολύ ειλικρινά, διότι αυτό όλο είναι, ξέρετε, απρόσφορο και μετά ανεπίτρεπτο. Με συγχωρείτε. Δεν θα παίζει κανείς με την τιμή και την υπόληψή μου.

Ενοχλεί ένα πράγμα και το καταλαβαίνω. Το ότι παράγω έργο, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το έργο είναι απτό, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχουν κάνει 6 εκατομμύρια Έλληνες εξετάσεις. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι 275 χιλιάδες άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχουμε στήσει αυτές τις υπηρεσίες και λογοδοτούμε και τα έχουμε δώσει αναλυτικά. Τα στοιχεία ο κύριος Πολάκης δεν θέλει να τα δει. Και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ξαναλέω, δύο φορές μάς είπε όχι μόνο “καλώς συμβάλλεστε με τη UNICEF”, αλλά έχει εγκρίνει τις δαπάνες, που σημαίνει ότι δύο φορές το ανώτατο αρμόδιο δικαστήριο της χώρας λέει ότι όλα αυτά είναι νόμιμα. Ο ΟΗΕ μάς έχει βραβεύσει ως χώρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την παιδική παχυσαρκία και το “Προλαμβάνω”, αλλά ο κύριος Πολάκης και δεν ξέρω ποιο άλλο έντυπο ξέρουν καλύτερα. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας κατήφορος που δεν θα ακολουθήσω. Τον αφήνω στη χλεύη του κόσμου και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε».

Η ανάρτηση Πολάκη