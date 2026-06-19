Ζελένσκι: Η Ουκρανία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου πριν από τον χειμώνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα, μέσω διπλωματικών προσπαθειών και αυξημένης πίεσης προς τη Μόσχα, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, η Ουκρανία θα χρειαστεί εκτεταμένη υποστήριξη για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Η στήριξη αυτή αφορά προμήθειες φυσικού αερίου, ντίζελ και εξοπλισμού για το ενεργειακό δίκτυο.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η χώρα του θα χρειαστεί και νέο στρατιωτικό πακέτο ενίσχυσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πυραύλους, όπως ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πηγή: Reuters