Ζελένσκι: Η Ουκρανία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου πριν από τον χειμώνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα, μέσω διπλωματικών προσπαθειών και αυξημένης πίεσης. Προειδοποίησε επίσης ότι, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, η Ουκρανία θα χρειαστεί εκτεταμένη υποστήριξη για τις ενεργειακές της ανάγκες και ένα νέο στρατιωτικό πακέτο ενίσχυσης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα, μέσω διπλωματικών προσπαθειών.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, η Ουκρανία θα χρειαστεί εκτεταμένη υποστήριξη για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.
  • Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η χώρα του θα χρειαστεί και νέο στρατιωτικό πακέτο ενίσχυσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πυραύλους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα, μέσω διπλωματικών προσπαθειών και αυξημένης πίεσης προς τη Μόσχα, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, η Ουκρανία θα χρειαστεί εκτεταμένη υποστήριξη για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Η στήριξη αυτή αφορά προμήθειες φυσικού αερίου, ντίζελ και εξοπλισμού για το ενεργειακό δίκτυο.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η χώρα του θα χρειαστεί και νέο στρατιωτικό πακέτο ενίσχυσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πυραύλους, όπως ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πηγή: Reuters

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ