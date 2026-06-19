Παναθηναϊκός: Ιταλικό δημοσίευμα για πρόταση στον Στέφαν ντε Φράι

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Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα.

Ο Πεντούλα ανέφερε ότι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την Ίντερ. «Ο Ντε Φράι εξετάζει ένα μέλλον μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει. Μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ για τον 34χρονο στόπερ.

Ο Ντε Φράι είναι δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, έχει ύψος 1,89 μ. και έχει πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα με τη φανέλα της Ίντερ. Παράλληλα, με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας έχει καταγράψει 79 συμμετοχές και έχει πετύχει 4 γκολ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ολλανδός αμυντικός κατέγραψε 17 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Ιταλίας. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ.

Ο Ντε Φράι άρχισε την καριέρα του στη Φέγενορντ, με την οποία μέτρησε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ. Το 2014 μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ, όπου αγωνίστηκε σε 118 παιχνίδια, πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ. Το 2018 η Ίντερ τον απέκτησε και ο ίδιος εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας.