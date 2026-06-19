Μουντιάλ 2026: Τα highlights της νίκης της Ελβετίας επί της Βοσνίας – Σημειώθηκαν 5 τέρματα από το 74′ και μετά

Η Ελβετία σημείωσε σημαντική νίκη 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Johan Manzambi, Ελβετία, Βοσνία, Μουντιάλ 2026
Johan Manzambi (centre) celebrates after scoring his and Switzerland’s first goal against Bosnia and Herzegovina. Photograph: Matthew Childs/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της με 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες.
  • Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.
  • Οι αλλαγές Μανζαμπί και Βάργκας συνέβαλαν καθοριστικά στην ευρεία νίκη της Ελβετίας, με 5 τέρματα να σημειώνονται από το 74′ και μετά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της με 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς. Η διαφορά τερμάτων της, που διαμορφώθηκε στο 5-2, της δίνει πλέον ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν δύο παίκτες που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο. Ο Μανζαμπί και ο Βάργκας συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική εικόνα του αγώνα και στην ευρεία νίκη της Ελβετίας.

Η Ελβετία οργανώνει πλέον τα πλάνα της για τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς η νίκη επί της Βοσνίας την έφερε πολύ κοντά στην επόμενη φάση.

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