Μουντιάλ 2026: Τα highlights της νίκης της Ελβετίας επί της Βοσνίας – Σημειώθηκαν 5 τέρματα από το 74′ και μετά

Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της με 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς. Η διαφορά τερμάτων της, που διαμορφώθηκε στο 5-2, της δίνει πλέον ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν δύο παίκτες που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο. Ο Μανζαμπί και ο Βάργκας συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική εικόνα του αγώνα και στην ευρεία νίκη της Ελβετίας.

Η Ελβετία οργανώνει πλέον τα πλάνα της για τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς η νίκη επί της Βοσνίας την έφερε πολύ κοντά στην επόμενη φάση.