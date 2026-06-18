Μακρόν: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ήταν μία απόφαση «αυθορμητισμού», ωστόσο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France2 δήλωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ήταν μία απόφαση «αυθορμητισμού», η οποία ωστόσο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Σημείωσε όμως ότι δεν είναι απολύτως πεπεισμένος ότι ο πόλεμος έχει οριστικά τελειώσει .

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι είναι λάθος να λέγεται ότι η Δύση υποχώρησε έναντι του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες. Σημείωσε εντούτοις πως αλλαγή του καθεστώτος στην στο Ιράν με βομβαρδισμούς δεν είναι εφικτή. Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδόν άλλα 40 κράτη, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει επιφυλακτικός έναντι της πρότασης αυτής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στήριξης του Λιβάνου στην προσπάθειά του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ενώ σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν ανέφερε ότι η εμπλοκή της Γαλλίας της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαραίτητη αναφορικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να επιδείξει υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στον Λίβανο.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «υπαρκτό κίνδυνο» λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί. Γι’ αυτό, είπε ο Μακρόν, «θα πρέπει να στραφούμε προς εναλλακτικές ενεργειακές υποδομές».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Μακρόν ανέφερε ότι αμύνεται αποτελεσματικά σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το 2025 ο αμερικανός πρόεδρος εκτιμούσε πως η Ουκρανία έχει χάσει τον πόλεμο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας σημείωσε τέλος ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς την Μόσχα για να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μίας μόνιμης και σταθερής ειρήνης.