Τι κρύβουν; Ανακαλύφθηκαν παράξενοι πέτρινοι όγκοι με μυστηριώδεις επιγραφές κατά τη διάρκεια έργων

Ένα νέο αρχαιολογικό εύρημα έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της πλούσιας ιστορίας της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Πέτρινοι όγκοι με μυστηριώδεις επιγραφές ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στο Μιντιάτ, μια ιστορική περιοχή του Μαρντίν στη νοτιοανατολική Τουρκία, γνωστή για τη μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική της, τις αρχαίες εκκλησίες, τα μοναστήρια και τη μακραίωνη ιστορία της. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς οι αρχαιολόγοι μελετούν τα ευρήματα.

Κινητοποίηση των αρχών μετά την τυχαία ανακάλυψη των εργατών

Η ανακάλυψη έγινε στη συνοικία Ορτάτσα (Ortaca), όταν δημοτικοί υπάλληλοι παρατήρησαν τη γραφή πάνω σε αρκετούς πέτρινους όγκους και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της χωροφυλακής για τη φύλαξη του χώρου, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης του Μουσείου του Μαρντίν.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sözcü, οι πέτρες τέθηκαν υπό προστασία αμέσως μετά την πρώτη αυτοψία. Η γλώσσα, η χρονολόγηση, καθώς και ο αρχικός σκοπός των επιγραφών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Πέτρινοι όγκοι με επιγραφές βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης

Οι πέτρες δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων αρχαιολογικών ανασκαφών. Ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια συνηθισμένων δημοτικών εργασιών ανάπλασης, ενός είδους δραστηριότητας που πολύ συχνά αποκαλύπτει θαμμένα ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά σε ιστορικούς οικισμούς.

Αφότου εντοπίστηκε η γραφή, οι αρχές ασφάλισαν την περιοχή και οι ειδικοί του μουσείου πραγματοποίησαν μια πρώτη αυτοψία. Η αρχική εκτίμηση έδειξε ότι οι πέτρινοι όγκοι ενδέχεται να έχουν ιστορική αξία, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία επίσημη ανάγνωση των επιγραφών.

Προς το παρόν, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Οι ειδικοί θα πρέπει να προσδιορίσουν ποια γραφή χρησιμοποιήθηκε, πότε χαράχτηκαν οι επιγραφές και αν οι πέτρες ανήκαν σε κάποιο κτίριο, τάφο, θρησκευτική δομή ή άλλο αρχιτεκτονικό σύνολο.

Η παρουσία γραφής σε περισσότερους από έναν πέτρινους όγκους ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ίσως υποδηλώνει ότι οι πέτρες αποτελούσαν κάποτε μέρος μιας μεγαλύτερης επιγραφής ή ότι αφαιρέθηκαν από μια κατασκευή που δεν σώζεται πλέον στην αρχική της μορφή.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν τη γραφή, τη χρονολόγηση και την προέλευση

Μια εξειδικευμένη ομάδα αναμένεται να μελετήσει λεπτομερώς τις επιγραφές. Το έργο αυτό πιθανότατα θα περιλαμβάνει κοντινές φωτογραφίσεις, επιγραφική ανάλυση, εξέταση της επιφάνειας της πέτρας και σύγκριση με γνωστές επιγραφές από το Μαρντίν και την ευρύτερη περιοχή.

Η μορφή των γραμμάτων, το βάθος της χάραξης, ο τύπος της πέτρας και τα ίχνη επαναχρησιμοποίησης μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της χρονολόγησης. Εάν το κείμενο καταστεί δυνατό να αναγνωστεί, ενδέχεται να διασώζει ονόματα, μια θρησκευτική φράση, ένα αρχείο κατασκευής, μια αφιέρωση ή κάποια άλλη σύντομη δήλωση που συνδέεται με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το κτίσμα.

Οι λεπτομέρειες μπορεί να έχουν τεράστια σημασία σε ένα μέρος όπως το Μιντιάτ. Οι λίθινες επιγραφές συχνά επιβιώνουν ακόμη και όταν τα ιστορικά αρχεία χάνονται. Μερικές χαραγμένες λέξεις μπορούν μερικές φορές να βοηθήσουν στην αναγνώριση ενός ευεργέτη, μιας κοινότητας ή μιας ξεχασμένης κατασκευαστικής φάσης ενός κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία γλώσσα, και αυτή η επιφύλαξη είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το Μαρντίν και το Μιντιάτ βρίσκονται σε μια περιοχή όπου οι συριακές, αραβικές, ελληνικές, αρμενικές και οθωμανικές τουρκικές επιγραφές αποτελούν μέρος της ευρύτερης ιστορικής κληρονομιάς. Ωστόσο, οι νεοευρεθέντες πέτρινοι όγκοι πρέπει πρώτα να μελετηθούν διεξοδικά προτού γίνει οποιαδήποτε ασφαλής ταυτοποίηση.

Η ιστορία του Μαρντίν προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανακάλυψη

Το Μαρντίν δεσπόζει πάνω από την πεδιάδα της Μεσοποταμίας, σε μια διαδρομή που συνδέει την Ανατολία με τη βόρεια Μεσοποταμία εδώ και αιώνες. Η παλιά του πόλη είναι γνωστή για τα ασβεστολιθικά σπίτια, τα στενά δρομάκια, τους μεντρεσέδες, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, όλα χτισμένα μέσα σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο.

Η περιοχή έχει περάσει από τα χέρια πολλών λαών και κοινοτήτων. Η ρωμαϊκή, η βυζαντινή, η αρτουκιδική (Τουρκομανική δυναστεία), η συριακή χριστιανική, η ισλαμική και η οθωμανική περίοδος άφησαν το στίγμα τους στην αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της ζωή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακόμη και ένα ταπεινό εύρημα, όπως μια ομάδα πέτρινων όγκων με επιγραφές, μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Το Μιντιάτ είναι επίσης στενά συνδεδεμένο με το Τουρ Αμπντίν (Tur Abdin), το ασβεστολιθικό οροπέδιο που φημίζεται για τη συριακή χριστιανική κληρονομιά του.

Η περιοχή φιλοξενεί αρχαία μοναστήρια και εκκλησίες που διασώζουν μια από τις παλαιότερες συνεχείς χριστιανικές παραδόσεις της περιοχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεοανακαλυφθείσες επιγραφές είναι απαραίτητα συριακές ή χριστιανικές.

Σημαίνει απλώς ότι οι πέτρες βρέθηκαν σε μια περιοχή όπου η χαραγμένη πέτρα, η θρησκευτική αρχιτεκτονική και η τοπική μνήμη είναι στενά συνδεδεμένες εδώ και πολλούς αιώνες.

Ένα μικρό εύρημα που ίσως μαρτυρά μια χαμένη κατασκευή

Μια πιθανότητα που εξετάζεται είναι οι πέτρες να συνδέονται με ιστορικά κτίρια μέσα ή κοντά στην Ορτάτσα. Εάν βρέθηκαν κοντά στην αρχική τους θέση, ίσως βοηθήσουν στην ταυτοποίηση μέρους μιας χαμένης ή αλλοιωμένης κατασκευής.

Εάν επαναχρησιμοποιήθηκαν, ενδέχεται να διασώζουν στοιχεία από μια παλαιότερη φάση του οικισμού. Και δύο πιθανότητες είναι σημαντικές.

Οι επαναχρησιμοποιημένες πέτρες είναι κοινές σε παλιές πόλεις, αλλά μπορούν παρόλα αυτά να φέρουν πολύτιμες πληροφορίες από κτίρια που έχουν εξαφανιστεί, επισκευαστεί ή αλλάξει χρήση με την πάροδο του χρόνου.

Το παρελθόν του Μιντιάτ πέρα από τα γνωστά μνημεία του

Η Διεύθυνση του Μουσείου του Μαρντίν αναμένεται να αξιολογήσει τις πέτρες μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση των ειδικών. Μέχρι τότε, η ανακάλυψη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα.

Οι επιγραφές είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά η πραγματική τους σημασία θα εξαρτηθεί από όσα θα δείξουν το κείμενο, η τεχνοτροπία της πέτρας και το ακριβές σημείο εντοπισμού.

Για το Μιντιάτ, το εύρημα αποτελεί μια υπενθύμιση ότι το παρελθόν της περιοχής δεν περιορίζεται στα γνωστά μνημεία της.

Μερικές φορές εμφανίζεται σε λίγους χαραγμένους όγκους, που εντοπίζονται τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας, περιμένοντας κάποιον να τους διαβάσει ξανά.