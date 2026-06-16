Μυστικό αιώνων κάτω από τα θρανία: Μαθητές ανακάλυψαν τούνελ της εποχής των Τυδώρ στο σχολείο τους

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Πώς θα αντιδρούσατε αν ανακαλύπτατε ότι κάτω από τα πόδια σας κρύβεται ένα μυστικό 500 ετών; Αυτό ακριβώς έζησαν οι μαθητές ενός ιστορικού σχολείου, όταν μια τυχαία εργασία έφερε στο φως άγνωστα υπόγεια περάσματα.

Η εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη μας μεταφέρει πίσω στην εποχή των Τυδώρ και των βασιλικών ανακτόρων.

Οι μαθητές δηλώνουν ότι η τυχαία ανακάλυψη των πιθανών σηράγγων της εποχής των Τυδώρ κάτω από το σχολείο τους αποτελεί πηγή έμπνευσης.Το σχολείο New Hall στο Τσέλμσφορντ (Chelmsford) χτίστηκε στα εδάφη του Παλατιού Μπολιέ (Palace of Beaulieu) του βασιλιά Ερρίκου Η΄, ενός κτήματος που απέκτησε από την οικογένεια της συζύγου του, Άννας Μπολέιν, το 1517.

Κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής σε μια παρακείμενη τάφρο «χα-χα» (ένα είδος μακριάς, βυθισμένης τάφρου που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των ζώων), οι εργάτες βρήκαν την είσοδο μιας σήραγγας, μαζί με κεραμικά, οστά, γυάλινα μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Ένα πέπλο μυστηρίου πάνω από το σχολικό προαύλιο

Ο 17χρονος μαθητής Ιστορίας, Φλόριαν, δήλωσε: «Πραγματικά δεν σταματά ποτέ να σε εκπλήσσει ο όγκος και ο πλούτος της ιστορίας που έχουμε εδώ».

Ο 18χρονος μαθητής Κλασικών Σπουδών, Μαξ, συμφώνησε, προσθέτοντας ότι οι μαθητές αδυνατούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους μπροστά σ’ αυτό το «μεγαλοπρεπές» προαύλιο.

Η 17χρονη φοιτήτρια Ιστορίας, Άννα, δήλωσε: «Οι σήραγγες, ειδικά, επιτείνουν την αίσθηση του μυστηρίου».

Η Σάρα Γκάρσαϊντ (Sarah Garside), επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας στο ιδιωτικό σχολείο, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη για τη χρήση των σηράγγων, αλλά η κατάσταση των πήλινων σκευών υποδηλώνει ότι ανήκουν στην εποχή των Τυδώρ.

«Δεν ήμασταν σίγουροι αν απλώς τα είχαν πετάξει εκεί κάτω ως απορρίμματα, αν δηλαδή τα πέταξαν και μετά τα σκέπασαν», δήλωσε η ίδια.

«Αυτό, λοιπόν, γεννά το ερώτημα: “Μήπως χρησιμοποιούνταν ως κάποιου είδους αποθηκευτικός χώρος; “Είχαν τοποθετηθεί πράγματι εκεί για να διατηρηθούν σε τόσο εξαιρετική κατάσταση; Δεν γνωρίζουμε. Είναι κάτι πολύ συναρπαστικό και θα το εξερευνήσουμε περισσότερο».

Το New Hall αγκαλιάζει την ιστορία του, αναρτώντας με υπερηφάνεια το αυθεντικό οικόσημο του Ερρίκου Η΄ μέσα στο παρεκκλήσι του.

Η Garside το περιέγραψε ως ένα «μοναδικό και συναρπαστικό μέρος για να διδάσκει κανείς ιστορία».

Το σχολείο έχει ζητήσει τη βοήθεια ειδικών και ανασκαφέων για να φτάσει βήμα-βήμα στην αλήθεια.

Ο διευθυντής του Λυκείου (Head of sixth form), Πολ Γκούλντινγκ (Paul Goulding), δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή αποτελεί «πραγματικό προνόμιο».

«Το να το βλέπεις ακριβώς εδώ, απτό… είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς ως εκπαιδευτικούς».