Καιρός: Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

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Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα (16/06) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί 3 έως 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως τους 35 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά περιόδους πιο πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά περιόδους πιο πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν.

Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026