Σαν σήμερα 16 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων
Γεγονότα
- 1816: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενεύη, ο Λόρδος Βύρων διαβάζει στους συνδαιτυμόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φρανκενστάιν.
- 1913: Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
- 1948: Σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες, που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο – Χονγκ Κονγκ, με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
- 1963: Η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
- 1976: Μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.
- 1989: Ο Ίμρε Νάγκυ, πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ενταφιάζεται ξανά στη Βουδαπέστη μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στη χώρα.
- 1991: Στην Τουρκία εκλέγεται ο Μεσούτ Γιλμάζ ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος και πρωθυπουργός.
- 1998: Tέσσερα μαχητικά F16 και δύο μεταγωγικά C130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο, στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας απειλεί τώρα όχι μόνον τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας έξι μαχητικά F16 στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου στα Κατεχόμενα.
Γεννήσεις
- 1723: Άνταμ Σμιθ, σκωτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών». (Θαν. 17/7/1790)
- 1890: Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος κωμικός. («Χοντρός και Λιγνός») (Θαν. 23/2/1965)
- 1952: Γιώργος Παπανδρέου, έλληνας πολιτικός. Διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2004-2012), πρωθυπουργός (2009-2011) και πρόεδρος του ΚΙΔΗΣΟ (2015-2026).
- 1953: Βασίλης Καΐλας, Έλληνας ηθοποιός
- 1967: Γιούργκεν Κλοπ, Γερμανός ποδοσφαιριστής
- 1973: Νίκος Μαχλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1978: Αργύρης Αγγέλου, Έλληνας ηθοποιός
- 1978: Θοδωρής Μαραντίνης, Έλληνας τραγουδιστής (Onirama)
- 1992: LILA, Ελληνίδα Τραγουδίστρια
Θάνατοι
- 1686 π.Χ.: Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. (Γεν. 1728 π.Χ.)
- 1858: Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. (Γεν. 15/3/1813)
- 1977: Βέρνερ Φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός, «πατέρας» της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. (Γεν. 23/3/1912)
- 2018: Λυκούργος Σακελλάρης, Έλληνας πολιτικός