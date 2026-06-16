Σαν σήμερα 16 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου, τιμάται η Διεθνής Ημέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων, ενώ η ημέρα συνδέεται με σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι η έμπνευση της Μέρι Σέλεϊ για τον «Φρανκενστάιν», η έναρξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου, η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην πολιτική αεροπορία, το ταξίδι της Βαλεντίνα Τερέσκοβα στο διάστημα και η αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης στο Σοβέτο. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Άνταμ Σμιθ, ο Σταν Λόρελ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Νίκος Μαχλάς, ενώ πέθαναν ο Χαμουραμπί, ο Τζον Σνόου, ο Βέρνερ Φον Μπράουν και ο Λυκούργος Σακελλάρης.

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Νίκος Μαχλάς
Σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε ο Νίκος Μαχλάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας συγκαταλέγονται η έναρξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου το 1913 και το ταξίδι της Βαλεντίνα Τερέσκοβα στο διάστημα το 1963, ως η πρώτη γυναίκα.
  • Στις γεννήσεις ξεχωρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952.
  • Το 1998, ελληνικά F16 προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού χώρου, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων

Γεγονότα

  • 1816: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενεύη, ο Λόρδος Βύρων διαβάζει στους συνδαιτυμόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φρανκενστάιν.
  • 1913: Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
  • 1948: Σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες, που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο – Χονγκ Κονγκ, με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
  • 1963: Η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
  • 1976: Μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.
  • 1989: Ο Ίμρε Νάγκυ, πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ενταφιάζεται ξανά στη Βουδαπέστη μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στη χώρα.
  • 1991: Στην Τουρκία εκλέγεται ο Μεσούτ Γιλμάζ ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος και πρωθυπουργός.
  • 1998: Tέσσερα μαχητικά F16 και δύο μεταγωγικά C130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο, στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας απειλεί τώρα όχι μόνον τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας έξι μαχητικά F16 στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου στα Κατεχόμενα.

Γεννήσεις

  • 1723: Άνταμ Σμιθ, σκωτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών». (Θαν. 17/7/1790)
  • 1890: Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος κωμικός. («Χοντρός και Λιγνός») (Θαν. 23/2/1965)
  • 1952: Γιώργος Παπανδρέου, έλληνας πολιτικός. Διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2004-2012), πρωθυπουργός (2009-2011) και πρόεδρος του ΚΙΔΗΣΟ (2015-2026).
  • 1953: Βασίλης Καΐλας, Έλληνας ηθοποιός
  • 1967: Γιούργκεν Κλοπ, Γερμανός ποδοσφαιριστής
  • 1973: Νίκος Μαχλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1978: Αργύρης Αγγέλου, Έλληνας ηθοποιός
  • 1978: Θοδωρής Μαραντίνης, Έλληνας τραγουδιστής (Onirama)
  • 1992: LILA, Ελληνίδα Τραγουδίστρια

Θάνατοι

  • 1686 π.Χ.: Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. (Γεν. 1728 π.Χ.)
  • 1858: Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. (Γεν. 15/3/1813)
  • 1977: Βέρνερ Φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός, «πατέρας» της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. (Γεν. 23/3/1912)
  • 2018: Λυκούργος Σακελλάρης, Έλληνας πολιτικός
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