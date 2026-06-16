Σαν σήμερα 16 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου, τιμάται η Διεθνής Ημέρα Οικογενειακών Εμβασμάτων, ενώ η ημέρα συνδέεται με σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι η έμπνευση της Μέρι Σέλεϊ για τον «Φρανκενστάιν», η έναρξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου, η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην πολιτική αεροπορία, το ταξίδι της Βαλεντίνα Τερέσκοβα στο διάστημα και η αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης στο Σοβέτο. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Άνταμ Σμιθ, ο Σταν Λόρελ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Νίκος Μαχλάς, ενώ πέθαναν ο Χαμουραμπί, ο Τζον Σνόου, ο Βέρνερ Φον Μπράουν και ο Λυκούργος Σακελλάρης.