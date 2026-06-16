Τζέι Ντι Βανς: Πιθανή δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, όπως δήλωσε στο Fox News ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Παρασκευή στη Γενεύη.

Το περιεχόμενο του συμφωνηθέντος πλαισίου παραμένει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό μη δημοσιοποιημένο. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Reuters