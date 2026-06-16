Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη – Ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη, δείτε τα γκολ

Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα στο Μαϊάμι, σε αναμέτρηση για την τελική φάση του Μουντιάλ. Ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κέρδισε βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γιώργος Δώνης παρουσίασε μια ομάδα με πειθαρχία και συνοχή. Η Σαουδική Αραβία προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Αλ Αμρί, διαχειρίστηκε την πίεση της Ουρουγουάης για μεγάλο διάστημα και τελικά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, παρά το γκολ του Αραούχο στο 80ό λεπτό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν προσεκτικά και να αποφεύγουν τα ρίσκα. Η Ουρουγουάη απείλησε πρώτη στο 5ο λεπτό, όταν ο Αραούχο έκανε ένα σουτ, αλλά ο Αλ Οβαΐς μπλόκαρε χωρίς δυσκολία. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 30ό λεπτό, όταν ο Βίνιας έκανε κεφαλιά-«ψαράκι», όμως ο τερματοφύλακας της ομάδας του Δώνη αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα.

Από εκείνο το σημείο μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους, η Σαουδική Αραβία ανέβασε την απόδοσή της και πήρε μέτρα στο γήπεδο. Ο Αλ Αμρί προειδοποίησε στο 38ο λεπτό με ωραίο πλασέ, αλλά ο Μουσλέρα απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Ουρουγουανού τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ουρουγουάη μπήκε πιο δυνατά και αναζήτησε άμεση αντίδραση. Ο Μπιέλσα απέσυρε τον Νούνιες και πέρασε στη θέση του τον Κανόμπιο, με στόχο να δώσει μεγαλύτερη ένταση στην επίθεση της ομάδας του. Ο Βίνιας απείλησε στο 46ο λεπτό με κεφαλιά και δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Αλ Οβαΐς, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα απείλησε ξανά με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Η Ουρουγουάη συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 60ό λεπτό, ο Ουγκάρτε έκανε δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Στο 67ο λεπτό, ο Βαλβέρδε εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και επιχείρησε μια σέντρα-σουτ, όμως ο Αλ Οβαΐς απομάκρυνε με γροθιές.

Η πίεση της ομάδας του Μπιέλσα έφερε αποτέλεσμα στο 80ό λεπτό. Ο Αλ Οβαΐς απέκρουσε την κεφαλιά του Βίνιας, αλλά ο Αραούχο πήρε την επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Σαουδική Αραβία να κρατά έναν ιστορικό βαθμό και τον Γιώργο Δώνη να καταγράφει μια σημαντική διάκριση για την ελληνική προπονητική παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ.