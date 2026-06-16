ΑΕΛ: Σοβαρά επεισόδια έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών των «βυσσινί» στη Λάρισα μετά το συλλαλητήριο – Η δήλωση Νταβέλη και η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λάρισα, μετά το συλλαλητήριο οπαδών της ΑΕΛ κατά της διοίκησης του Αχιλλέα Νταβέλη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι οι ιδιοκτήτες προτίθενται να παραχωρήσουν δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ομάδας σε φερέγγυους επενδυτές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, μερίδα οπαδών της ΑΕΛ, μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκε στις οικίες των ιδιοκτητών της ΠΑΕ, των αδελφών Νταβέλη. Στο σημείο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Η Αστυνομία ανέπτυξε αυξημένες δυνάμεις στην περιοχή και προχώρησε σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων. Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στο κέντρο της πόλης, πέριξ της Κεντρικής Πλατείας.

Το κλίμα ήταν φορτισμένο από νωρίτερα, καθώς οι οπαδοί της ΑΕΛ είχαν οργανώσει συλλαλητήριο κατά της διοίκησης Νταβέλη. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση στην ομάδα, μετά την πρόθεση αποχώρησης του ιδιοκτήτη και την απόφαση για δωρεάν παραχώρηση των μετοχών της ΠΑΕ.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης αντέδρασε με προσωπική δήλωση, στην οποία χαρακτήρισε όσα έγιναν ως «τη μεγαλύτερη παράσταση αθλιότητας, τρομοκρατίας και παραλογισμού» που έχει βιώσει η Λάρισα εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, κάλεσε τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές αρχές να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τα γεγονότα.

Αναλυτικά η δήλωση του Αχιλλέα Νταβέλη:

«Σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που έζησε η Λάρισα απόψε, είναι απορίας άξιο πότε οι θεσμικοί φορείς της πόλης μας θα πάρουν επίσημα θέση στη μεγαλύτερη παράσταση αθλιότητας, τρομοκρατίας και παραλογισμού, που βίωσε και βιώνει η πόλη μας εδώ και δεκαετίες.

Από πότε η βαρβαρότητα και ο σκοταδισμός διαμορφώνουν τα δρώμενα σε μία πόλη που θεωρεί ότι είναι πολιτισμένη, σύγχρονη και αναπτυσσόμενη;

Όταν οι θεσμοί και η κοινωνία κωφεύουν στον κανιβαλισμό ενός συμπολίτη και της οικογένειάς του εντελώς αναίτια, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

Όταν ο άνθρωπος αυτός υβρίζεται και προπηλακίζεται με τον πλέον άθλιο τρόπο από το οργανωμένο τοπικό έγκλημα εδώ και μήνες, επειδή η ομάδα της πόλης και του ιδίου δεν κατάφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα ή δεν μπόρεσε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, τότε κάποιοι δεν αντιλήφθηκαν ότι η Λάρισα στερείται οργανωμένης πολιτείας.

Μιλάμε για τον άνθρωπο που έσωσε την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα από την καταστροφή πριν από τέσσερα χρόνια, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία πέρυσι, μετά από απουσία ετών, και διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για όλα αυτά.

Μιλάμε για τον άνθρωπο που θυσίασε ακόμη και την υγεία του για την αγάπη των Λαρισαίων που λέγεται ΑΕΛ.

Είναι αυτός ο άνθρωπος που βιάζεται σήμερα με τρόπο που θα ζήλευε και ο ιστορικός Μεσαίωνας, γιατί οι τοπικοί μας άρχοντες, που πέρυσι έτρεχαν πρώτοι στις φιέστες της ανόδου για τις φωτογραφίες, φέτος αδιαφορούν ή τρέμουν ακόμη και να καταδικάσουν απερίφραστα την τρομοκρατία σε βάρος ενός συμπολίτη τους με θεσμικό ρόλο και θεσμική προσφορά σε όλο του τον βίο.

Ενός Λαρισαίου που μεγάλωσε σε αυτή την πόλη με τις καλύτερες αναμνήσεις. Ενός Λαρισαίου που το μόνο έγκλημα που διέπραξε ήταν η πρόθεσή του να προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία με τον δικό του τρόπο.

Είναι επιτακτικότερο από ποτέ να αντιληφθούμε ότι όταν σε μία κοινωνία η τρομοκρατία και η αναρχία επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας εις βάρος των πολλών, τότε το πρόβλημα δεν το έχει μόνο το θύμα αλλά όλη η Λάρισα.

Η πόλη που μεγάλωσα δεν ήταν ποτέ αυτό που βιώσαμε σήμερα.

Η πόλη που μεγαλώσαμε έχει αξίες και ιδανικά.

Όταν οι πολλοί επιτρέπουν στους ελάχιστους να κανιβαλίζουν την αξιοπρέπεια, την υπόληψη και την προσφορά τους, τότε το πρόβλημα είναι σοβαρό και η κοινωνία οφείλει να αντιδράσει.

Όταν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εγκωμιάζουν τα αποβράσματα, τότε δεν εξυπηρετούν τον ρόλο τους.

Σήμερα, στην ύστατη προσπάθειά μου να αποδείξω ότι οι αξίες που υπηρετώ εγώ και η οικογένειά μου δεν αποτυπώνονται με όρους οικονομίας αποκλειστικά, παρέθεσα εντελώς δωρεάν τις μετοχές της ΑΕΛ στη διάθεση όποιου επενδυτή επιθυμεί να συνεχίσει αυτή τη δύσκολη πραγματικά προσπάθεια.

Και ενώ θα περίμενε κάθε λογικός άνθρωπος η σημερινή ανακοίνωσή μας να γίνει αποδεκτή με ενθουσιασμό, αναγνωρίζοντας την ανιδιοτέλεια, φαίνεται ότι τελικά ένα βαθύ σκοτάδι έχει κατακλύσει την πόλη μας.

Αλήθεια, ο κόσμος μας πιστεύει πραγματικά ότι θα βρεθεί πρόθυμος επενδυτής για την τοπική ομάδα, όταν έχει κατακλυστεί απόψε το διαδίκτυο από εικόνες ντροπής για τη Λάρισα;

Έχουν ξεχάσει κάποιοι σε αυτή την πόλη, που διαθέτει μνήμη και μνημεία, πώς επικράτησε και επιβλήθηκε ο φασισμός στην κοινωνία μας παλαιότερα και πιο πρόσφατα;

Γιατί περί φασισμού επρόκειτο.

Καλώ τη συντεταγμένη πολιτεία, την επίσημη κυβέρνηση, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τις ανύπαρκτες πολιτικές αρχές της πόλης που μεγάλωσα και αγάπησα, να πάρουν θέση άμεσα για τα αίσχη που διαδραματίστηκαν απόψε στη Λάρισα.

Να καταδικάσουν τα αίσχη, έστω και με καθυστέρηση μηνών, εις βάρος εμού και της οικογένειάς μου.

Να προστατέψουν, όπως οφείλουν, την ασφάλεια των οικείων μου και της περιουσίας μου. Γιατί αυτό ορίζει το Σύνταγμα και η Δημοκρατία μας.

Θα παραμείνω όρθιος στην πόλη μου με τιμή και υπόληψη και θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω ότι κανένας δεν θα τολμήσει να αγγίξει εμένα, την οικογένειά μου και τους χιλιάδες συμπολίτες μου.

Όποιος πιστεύει ότι τα κίνητρα αυτών των οικτρών μειοψηφιών της Λάρισας είναι ποδοσφαιρικά, πλανάται πλάνην οικτράν. Τα κίνητρα όλων αυτών των περιθωριακών στοιχείων είναι βαθύτατα πολιτικά και ταξικά. Και καθοδηγούνται συστηματικά έχοντας όλα τα χαρακτηριστικά μίας οργανωμένης συμμορίας. Κρύβονται πίσω από το ποδόσφαιρο και καταπατούν τον νόμο καθημερινά.

Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται είναι τουλάχιστον αφελείς.

Όσοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν είναι τουλάχιστον ύποπτοι, εάν όχι συμμέτοχοι στο έγκλημα που ήδη διαδραματίζεται.

Αξίζει ένα καλύτερο αύριο για τη Λάρισα και για τα παιδιά μας και εάν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την ιστορία μας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ

Νωρίτερα, η ΠΑΕ ΑΕΛ είχε ανακοινώσει ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας προτίθενται να παραχωρήσουν δωρεάν το σύνολο του μετοχικού πακέτου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα προσκομίσουν σοβαρές εγγυήσεις για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η ΠΑΕ έδωσε νέα προθεσμία έως την Κυριακή 28 Ιουνίου και ζήτησε από τον Δήμο Λαρισαίων να λειτουργήσει ως θεσμικός αποδέκτης των προτάσεων.

«Φίλες και φίλοι της ΑΕΛ,

στις 27 Μαΐου 2026 δηλώσαμε την πρόθεσή μας για οριστική αποχώρηση από τα δρώμενα της ΠΑΕ ΑΕΛ, με την πώληση όλων των μετοχών και των περιουσιακών της στοιχείων έως τη 17η Ιουνίου, θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο την πρόσκληση ενδιαφέροντος επενδυτών με σοβαρά εχέγγυα. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία, όπως ακριβώς ορίστηκε, δεν έχει αποδώσει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας λοιπόν σοβαρά υπόψη την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος και παρότι το σκέλος των υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΑΕΛ είναι σημαντικά μειωμένο και με συνέπεια ρυθμισμένο, σε σχέση με τους προκατόχους της απερχόμενης διοίκησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, η οικογένεια των ιδιοκτητών, με αίσθημα ευθύνης και αναλαμβάνοντας το ιστορικό της χρέος απέναντι στην ΑΕΛ και στους Λαρισαίους συμπολίτες της, ανακοινώνει και επίσημα την πρόθεσή της να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν όλο το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕ ΑΕΛ, μόνο σε εκείνους που μπορούν να παρέχουν σοβαρά εχέγγυα για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η σημερινή απόφαση είναι απολύτως εναρμονισμένη με παλαιότερη δήλωση των ιδιοκτητών, που είχε γίνει στην εκδήλωση για την επέτειο των 60 χρόνων της ΑΕΛ, στο Ωδείο Λάρισας.

Επιπροσθέτως, με νέα καταληκτική προθεσμία που θα ισχύει από σήμερα, δίνουμε παράταση για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος έως την Κυριακή 28 Ιουνίου. Επιθυμούμε να θέσουμε ως θεματοφύλακα της νέας αυτής προσπάθειας τον Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος, στο πρόσωπο του δημάρχου και πρώτου πολίτη της πόλεώς μας, με το θεσμικό κύρος που διαθέτει, να μπορεί να δεχτεί τις προτάσεις και μόνο των ενδιαφερομένων, με στόχο την αποφυγή αμφισβητήσεων ή παρερμηνειών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μοναδικός όρος για την παραχώρηση των μετοχών μας σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που θα προκύψουν, είναι η επιλογή φερέγγυων επενδυτών που θα μπορούν να καλύψουν όλες τις τρέχουσες αλλά και τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ, με την παράθεση σοβαρών εγγυήσεών τους προκαταβολικά.

Οποιαδήποτε άλλη παράταση πέραν της 28ης Ιουνίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος θέτει υπό αμφισβήτηση την εγγραφή της ΑΕΛ στην SL2, καθώς ο χρόνος που απομένει είναι πολύ συγκεκριμένος και οι συνολικές ανάγκες της ομάδας πιεστικές. Μετά και τη σημερινή μας ιστορική κίνηση, κλείνει οριστικά ο κύκλος της προσφοράς της οικογένειας Νταβέλη στην ΑΕΛ και ευελπιστούμε να προκύψει άμεσα η ορθή διοικητική συνέχεια για την ομάδα της Λάρισας.

Η απόφασή μας αυτή καθίσταται από σήμερα αναγκαία, με μοναδικό κίνητρο την οριστική διάσωση της ομάδας από σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν. Στο παρόν και στο μέλλον της ΑΕΛ δεν χωρούν κερδοσκόποι ούτε επιτήδειοι, γεγονός που αυτή η διοίκηση έχει κάνει σημαία και πράξη τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Αποχωρούμε πλούσιοι σε εμπειρίες και συναισθήματα, κρατώντας για πάντα στην καρδιά μας ένα ξεχωριστό κομμάτι για τη βασίλισσα του Θεσσαλικού κάμπου. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε διάδοχη κατάσταση, εφόσον μας ζητηθεί, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όλες οι παρελθούσες διοικήσεις έχουν προσφέρει πολλά και έχουν κάνει τις δικές τους αντίστοιχες θυσίες.

Σήμερα στη Λάρισα αποδεικνύουμε ότι η ιδέα και τα ιδανικά της ΑΕΛ ούτε πωλούνται ούτε αγοράζονται, απλά παραχωρούνται στους καταλληλότερους όταν αυτό είναι επιβεβλημένο.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο η ομάδα μας θα μπορεί να ελπίζει σοβαρά για το μέλλον της.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην ΑΕΛ, με τον καλπασμό του αλόγου της νίκης να ακούγεται διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια».

Τα γεγονότα στη Λάρισα σημειώθηκαν σε μία κρίσιμη περίοδο για την ΑΕΛ, καθώς η διοικητική επόμενη ημέρα παραμένει ανοιχτή και η ΠΑΕ αναζητά επενδυτική λύση πριν από τη νέα καταληκτική προθεσμία. Η στάση των θεσμικών φορέων, οι κινήσεις των ιδιοκτητών και οι εξελίξεις γύρω από την ομάδα αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

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