Παναθηναϊκός: Μία ανάσα από την Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Τι Τζέι Σορτς αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, καθώς η συνεργασία του με τους πράσινους δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν οι δύο πλευρές.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Παρί. Ωστόσο, ο παίκτης δεν κατάφερε να ταιριάξει αγωνιστικά στο «τριφύλλι» και πλέον εμφανίζεται έτοιμος να μετακομίσει στην ισπανική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός και ο Σορτς έχουν υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, με απολαβές άνω των 2.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο παίκτης δεν αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ τη νέα σεζόν, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα προορίζει τον Σορτς για αντικαταστάτη του Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Η αποχώρηση του Αταμάν θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα δεδομένα για το μέλλον του Σορτς. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν, ο Αμερικανός γκαρντ δύσκολα θα αλλάξει την απόφασή του, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν.

Οι εξελίξεις στους πράσινους αναμένονται άμεσες μετά την αποχώρηση του Αταμάν. Πριν αρχίσουν, όμως, οι μεταγραφές και οι αποχωρήσεις, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του νέου προπονητή. Ο Ομπράντοβιτς αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητήσει με τη διοίκηση.