Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1: Έσωσαν τον βαθμό οι «Red Devils» – Δείτε τα γκολ

Το Βέλγιο και η Αίγυπτος έμειναν στο 1-1 για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που απέκτησε ένταση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Φαραώ άνοιξαν το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Ασούρ, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι ισοφάρισαν στο 66′ με αυτογκόλ του Χάνι.

Το Βέλγιο δημιούργησε την πρώτη τελική προσπάθεια στο 7ο λεπτό. Οι παίκτες του Ρούντι Γκαρσία κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα έξω από την περιοχή της Αιγύπτου, αλλά ο Ντε Μπρόινε έστειλε το συρτό δεξί σουτ άουτ, δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Η Αίγυπτος απάντησε στην πρώτη επικίνδυνη φάση της και πήρε το προβάδισμα στο 20ό λεπτό. Ο Σαλάχ κινήθηκε από τα δεξιά και έδωσε παράλληλη πάσα στον Ασούρ, ο οποίος εκτέλεσε δυνατά έξω από την περιοχή και νίκησε τον Κουρτουά για το 0-1.

Μετά το γκολ, το Βέλγιο πήρε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά η Αίγυπτος έκλεισε σωστά τους χώρους και δεν επέτρεψε καθαρές ευκαιρίες. Οι Φαραώ απείλησαν ξανά στο 33′, όταν ο Ζίκο έκανε δυνατό διαγώνιο σουτ και ανάγκασε τον Κουρτουά σε δύσκολη επέμβαση.

Η κατοχή της μπάλας έφτασε στο 61% για το Βέλγιο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία, όμως, δεν είχε τελική εντός εστίας σε αυτό το διάστημα. Η πρώτη μεγάλη φάση για τους Κόκκινους Διαβόλους ήρθε στο 45+1′, όταν ο Ντοκού σούταρε από το ύψος του πέναλτι και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Αίγυπτος απείλησε στις καθυστερήσεις με τον Μαρμούς, αλλά ο Κουρτουά εξουδετέρωσε το σουτ από πλάγια θέση.

Οι δύο προπονητές δεν έκαναν αλλαγές στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορα ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες δημιούργησαν από μία μεγάλη ευκαιρία. Ο Ντε Μπρόινε έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 53′, αλλά η απευθείας εκτέλεση φάουλ του σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Σομπέρ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κουρτουά απέκρουσε την κεφαλιά του Σαλάχ, ενώ ο Ασούρ πήρε το ριμπάουντ και αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Οι δύο φάσεις ανέβασαν το τέμπο και άνοιξαν περισσότερο το παιχνίδι. Η Αίγυπτος απείλησε σε γρήγορη αντεπίθεση με τον Μαρμούς στο 60′, ενώ το Βέλγιο πλησίασε στην ισοφάριση με τα σουτ των Τίλεμανς και Ντε Μπρόινε. Ο πρώτος έστειλε την μπάλα λίγο άουτ και ο δεύτερος είδε τον Σομπέρ να μπλοκάρει την προσπάθειά του.

Ο Ρούντι Γκαρσία έβαλε τον Λουκάκου στη θέση του Ντε Κετελάρε στο 66ο λεπτό και η αλλαγή επηρέασε άμεσα το παιχνίδι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μενιέ βγήκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή. Ο Χάνι προσπάθησε να προλάβει τον Λουκάκου, αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

Το γκολ έδωσε ώθηση στο Βέλγιο, το οποίο πίεσε για την ανατροπή στα επόμενα λεπτά. Οι Κόκκινοι Διάβολοι δημιούργησαν καλές στιγμές με τους Μενιέ και Λουκάκου, ενώ η Αίγυπτος έχασε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε κυρίως να προστατεύσει την ισοπαλία.

Ο Σομπέρ κράτησε το 1-1 στο 83ο λεπτό, όταν απέκρουσε με το αριστερό χέρι την κεφαλιά του Μέχελε. Στο 87′, ο Λουκάκου πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μετά από σωστή σέντρα από τα δεξιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το Βέλγιο πίεσε μέχρι το τέλος, όμως η Αίγυπτος άντεξε και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Το 1-1 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις.

ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε (56′ Ράσκιν), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (85′ Βάνακεν), Τίλεμανς, Ονανά (56′ Ντε Κάιπερ), Τροσάρ, Ντοκού (85′ Πάρδο), Ντε Κετελάρε (66′ Λουκάκου)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σομπέρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατού (88′ Χαφέζ), Ασούρ (71′ Ραμπιά), Ζίκο (76′ Ζίζο), Φατί (88′ Αντέλ), Λασίν, Ατία, Σαλάχ (76′ Χαμζά), Μαρμούς