Μπράιτον: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Κοστίνια με 10+1 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό

Παίκτης της Μπράιτον με κάθε… επισημότητα έγινε πλέον ο Κοστίνια, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου δεξιού μπακ, ο οποίος θα γίνει συμπαίκτης ξανά με τον Μπάμπη Κωστούλα στους «γλάρους».

Η αγγλική ομάδα έδωσε 10 εκατ. ευρώ, συν 1 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους για να κάνει δικό της τον 26χρονο μπακ, ενώ ο Ολυμπιακός κράτησε κι ένα ποσοστό μεταπώλησης 15%. Ο Κοστίνια μέτρησε 74 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό τα τελευταία δυο έτη, πετυχαίνοντας 1 γκολ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ, κατακτώντας το νταμπλ του 2025.

Costinha is a Seagull. 💫 pic.twitter.com/PNrG3dzRqB — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπράιτον:

«Η Μπράιτον συμφώνησε για την απόκτηση του αμυντικού Κοστίνια από τον Ολυμπιακό με πενταετές συμβόλαιο, με την επιφύλαξη της διεθνούς έγκρισης και της ολοκλήρωσης των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Ο 26χρονος Πορτογάλος ακραίος μπακ θα ενταχθεί στην ομάδα μας αφού καθιερώθηκε ως βασικός παίκτης στην Ελλάδα, όπου η αμυντική του αξιοπιστία, η ενέργειά του στη δεξιά πτέρυγα και η αυξανόμενη επιρροή του στην κατοχή της μπάλας τον κατέστησαν βασικό παράγοντα στον Ολυμπιακό σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Κοστίνια, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ζοάο Πέδρο Λουρέιρο ντα Κόστα, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πορτογαλία, εξελίσσοντας τις σπουδές του στις ακαδημίες πριν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στην Ρίο Άβε, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην Πριμέιρα Λίγκα σε νεαρή ηλικία.

Οι εμφανίσεις του εκεί του χάρισαν τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 2024, όπου πραγματοποίησε 74 εμφανίσεις. Έχει επίσης εκπροσωπήσει την Πορτογαλία σε ηλικίες κάτω των 18 και κάτω των 21».

One new message! 🤩💬 pic.twitter.com/QEdUCcLUCj — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026

Απ’ την πλευρά του ο προπονητής Φάμπιαν Χιουρτσέλερ δήλωσε: «Ο Κοστίνια είναι ένας παίκτης που παρακολουθούμε στενά εδώ και αρκετό καιρό. Έχει τις αμυντικές ικανότητες, την ένταση και εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα.

Νιώθει επίσης άνετα με ή χωρίς την μπάλα και θα προσθέσει ανταγωνισμό στη θέση του δεξιού μπακ, παράλληλα με τις υπάρχουσες επιλογές μας. Είμαι ενθουσιασμένος που επέλεξε να συνεχίσει την ανάπτυξή του μαζί μας στην Premier League».

Απ’ την πλευρά τους οι Πειραιώτες με ανάρτηση τους στα social media ευχαρίστησαν τον Κοστίνια για την προσφορά του στην ομάδα.