Σουηδία: Εγκρίθηκε νόμος για την απέλαση μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς»

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας ενέκρινε νέο νόμο που επιτρέπει την ανάκληση αδειών διαμονής μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς», ακόμη και αν αυτή δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, όπως ανεξόφλητα χρέη ή διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Η νομοθεσία, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αποτελεί μέρος της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της δεξιάς κυβέρνησης, ενώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τα ασαφή κριτήριά της.

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Διεθνή Νέα

Η σημαία της Σουηδίας κυματίζει μπροστά από κατοικίες στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023. REUTERS/Marie Mannes
Η σημαία της Σουηδίας κυματίζει μπροστά από κατοικίες στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023. REUTERS/Marie Mannes
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κοινοβούλιο της Σουηδίας ενέκρινε νέο νόμο που επιτρέπει την ανάκληση αδειών διαμονής μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς», όπως ανεξόφλητα χρέη ή διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις.
  • Η νομοθεσία εφαρμόζεται τόσο σε εκκρεμείς αιτήσεις όσο και αναδρομικά σε άδειες διαμονής που έχουν ήδη χορηγηθεί. Το μέτρο εντάσσεται στη συνολικότερη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της δεξιάς κυβέρνησης.
  • Ο νέος νόμος έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες εκφράζουν ανησυχίες ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ασαφή κριτήρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το κοινοβούλιο της Σουηδίας ενέκρινε τη Δευτέρα νέο νόμο που επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν άδειες διαμονής μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς», ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές δεν συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Ο νόμος προβλέπει ότι άδειες διαμονής μπορούν να ανακληθούν σε περιπτώσεις όπως ανεξόφλητα χρέη, αδήλωτη εργασία ή διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Αναδρομική ισχύς και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Η νομοθεσία εφαρμόζεται τόσο σε εκκρεμείς αιτήσεις όσο και αναδρομικά σε άδειες διαμονής που έχουν ήδη χορηγηθεί.

Το μέτρο εντάσσεται στη συνολικότερη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής από τη δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας και τους εθνικιστές Σουηδούς Δημοκράτες, οι οποίοι τη στηρίζουν κοινοβουλευτικά, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση, η οποία εξελέγη το 2022 με βασικές δεσμεύσεις τη μείωση της μετανάστευσης και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, υποστηρίζει ότι όσοι παραβιάζουν τους κανόνες δεν θα πρέπει να παραμένουν στη χώρα.

Αντιδράσεις για ασαφή κριτήρια

Ο νέος νόμος έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες εκφράζουν ανησυχίες ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ασαφή κριτήρια.

Η οργάνωση Civil Rights Defenders ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ο νόμος περί καλής συμπεριφοράς αφήνει τους ανθρώπους σε αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες πράξεις ή εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους».

Σύμφωνα με την οργάνωση, η νομοθεσία «υπονομεύει το κράτος δικαίου και την αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο».

Δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια

Παρότι ο νόμος δεν καθορίζει με ακρίβεια ποιες συμπεριφορές θεωρούνται απαράδεκτες, η κυβέρνηση έχει αναφέρει ως παραδείγματα τα ανεξόφλητα χρέη, τη φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα και τις σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Η Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης θα είναι αρμόδια για την επανεξέταση των αδειών διαμονής, ενώ οι αποφάσεις θα μπορούν να προσβάλλονται ενώπιον μεταναστευτικών δικαστηρίων.

«Όποιος δεν καταβάλλει προσπάθεια να κάνει το σωστό δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί να παραμείνει στη χώρα», είχε δηλώσει τον Μάρτιο ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο.

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