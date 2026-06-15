Συνήγορος του Καταναλωτή: Μήνυση σε εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Στην ποινική δικαιοσύνη παραπέμπει η υποδιοικήτρια Συνήγορος του Καταναλωτή, Δρ. Βασιλική Μπώλου, τη δράση εταιρείας εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών τεχνολογίας, η οποία παραπλανούσε συστηματικά καταναλωτές μέσω διαδικτύου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η υποδιοίκηση του ΣτΚ προέβη σε σύνταξη και αποστολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά του διαχειριστή επιχείρησης, καθώς και κατά παντός υπευθύνου.

Η εν λόγω παρέμβαση εκδηλώθηκε κατόπιν σωρείας καταγγελιών (άνω των 80). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εν λόγω εταιρεία προσέλκυε το κοινό μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, διαφημίζοντας καινούργια και ανακατασκευασμένα προϊόντα (refurbished) σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, μεταξύ άλλων, με την ένδειξη «Presales -70%». Αφού ο καταναλωτής προεξοφλούσε το κόστος της παραγγελίας, η εταιρεία αποδεχόταν και επιβεβαίωνε την παραγγελία πλην όμως, στην πλειοψηφία των αναφορών προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή δεν παρέδιδε το προϊόν για το οποίο ο καταναλωτής τής είχε ήδη καταβάλει το τίμημα. Σύμφωνα με την περιγραφή των καταναλωτών, η εταιρεία αρχικά «ενημέρωνε» τους καταναλωτές ότι παρά την εμφανιζόμενη διαθεσιμότητα των προϊόντων κατά την παραγγελία, θα υπήρχαν καθυστερήσεις στην παράδοση τις οποίες απέδιδε σε πληθώρα κατά δήλωσή της «τεκμηριωμένων» παραγόντων κατά περίπτωση, όπως στη θερινή περίοδο, σε ασυγχρονίες παρτίδων, τελωνειακές αναμονές, σε τεχνικό έλεγχο προϊόντων για έκδοση εγγύησης κ.λπ.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού ομοειδών αναφορών που έλαβε η υποδιοίκηση του ΣτΚ σε βάρος της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις σαφείς ενδείξεις για την τέλεση ποινικά κολάσιμων πράξεων και την κατάφωρη παραβίαση της καταναλωτικής νομοθεσίας (Ν. 2251/1994, ως ισχύει), η υποδιοίκηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κινητοποίησε και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, οι οποίες προέβησαν στις κατά νόμο ενέργειές τους.