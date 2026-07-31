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Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις – Πού μπορείτε να τις υποβάλετε

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 λήγει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως. Φέτος, η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υλοποιείται πρόγραμμα για 8.600 νέες κλίνες σε πανεπιστημιακές εστίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τους κωδικούς Taxisnet.
  • Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυξήθηκε κατά 115% σε σχέση με το 2019, φτάνοντας τα 90 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας.
  • Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί πρόγραμμα δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, προσθέτοντας 8.600 κλίνες σε πανεπιστημιακές εστίες πανελλαδικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λήγει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να το πράξουν εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

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