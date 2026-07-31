Κυψέλη: Μυστήριο με τη δολοφονία της Βρετανίδας – Το πτώμα στη βαλίτσα, τα παραπλανητικά sms από το κινητό της και η μαρτυρία-κλειδί αστέγου

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ στην υπόθεση δολοφονίας μιας 38χρονης Βρετανίδας, της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταθέσεις του πατέρα και φίλων της, στη μαρτυρία ενός αστέγου για τη βαλίτσα, καθώς και σε παραπλανητικά μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό της θύματος μετά την εξαφάνισή της, ενώ τα γεωεντοπιστικά δεδομένα του κινητού δείχνουν ότι βρισκόταν στην περιοχή της Κυψέλης.

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πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Η 38χρονη Βρετανίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης-θρίλερ της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
  • Τα ίχνη της 38χρονης χάθηκαν στις 15 Ιουλίου, με τη σορό της να εντοπίζεται τρεις μέρες μετά. Το κινητό της παρέμεινε ενεργό, στέλνοντας παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της.
  • Ενισχύεται το σενάριο ότι η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός δεν ανήκε στην 38χρονη, καθώς είχε φτάσει στην Ελλάδα με ελαφριές αποσκευές. Οι Αρχές εξετάζουν γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα από τη βαλίτσα.

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Όλα τα κομμάτια του παζλ επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση-θρίλερ της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

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Η κατάθεση του πατέρα της Βρετανίδας

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επικοινώνησαν με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος κατέθεσε ότι η κόρη του ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και, μετά την άφιξή της, φιλοξενήθηκε από φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι.

Τι λένε οι φίλοι της 38χρονης

Οι δύο φίλοι της ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους, λέγοντας πως θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παρέμενε εκεί για τις επόμενες ημέρες.

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Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάνονται, μέχρι τον εντοπισμό της σορού της στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο, ο οποίος εισήλθε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

 

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Η μαρτυρία-κλειδί του αστέγου που χρησιμοποιούσε το κτήριο που βρέθηκε η βαλίτσα με την σορό

Ο άστεγος άνδρας κατέθεσε ότι χρησιμοποιούσε συχνά τον συγκεκριμένο χώρο ως καταφύγιο και πως η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα ή κινήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μεταφορά της σορού.

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μόνο ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε η σορός δεν της ανήκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εξέταση γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν εντοπιστεί πάνω σε αυτή.

Ανοιχτό το κινητό της Βρετανίδας μέχρι και που εντοπίστηκε η σορός της και τα μηνύματα…

Παράλληλα σημαντικό στοιχείο θεωρείται το κινητό της 38χρονης. Είναι ενδεικτικό ότι η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι επιθυμούσε να παραμείνει μόνη της για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να παραπλανήσουν το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισής της και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Παράλληλα, τα δεδομένα γεωεντοπισμού του κινητού φέρεται να δείχνουν ότι η συσκευή παρέμενε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

 

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