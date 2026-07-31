Βοιωτία: Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά – «Αν είστε στον Άγιο Βασίλειο, απομακρυνθείτε προς Καπαρέλλι»

Ακόμη ένα μήνυμα εστάλη από το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία.
Στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 9:00
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων
Στις 9:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρελι.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026