Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112 – Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Φίχτια Αργολίδας, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, κατακαίοντας ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το 112 και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους - Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων.

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φωτιά στην Αργολίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτια, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.
  • Ήχησε το 112 για την πυρκαγιά στην Αργολίδα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Άργους – Κορίνθου.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται στην προστασία οικιών που κινδυνεύουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτια,  σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Φωτιά στην Αργολίδα

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αυτή την ώρα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργούς – Μυκηνών.

 

Ήχησε το 112 αρχικά για ετοιμότητα και λίγο αργότερα για εκκένωση

 

 

Συγκεκριμένα η οδηγία ήταν προς όσους βρίσκονταν στην περιοχή Φίχτι να απομακρυνθούν προς το Άργος.

Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός

Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην προστασία οικιών που κινδυνεύουν, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα μέτωπα λόγω των ανέμων.

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