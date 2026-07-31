Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112 – Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτια, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αυτή την ώρα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργούς – Μυκηνών.

Ήχησε το 112 αρχικά για ετοιμότητα και λίγο αργότερα για εκκένωση

Συγκεκριμένα η οδηγία ήταν προς όσους βρίσκονταν στην περιοχή Φίχτι να απομακρυνθούν προς το Άργος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός

Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην προστασία οικιών που κινδυνεύουν, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα μέτωπα λόγω των ανέμων.