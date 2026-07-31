Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Το νέο όριο ανέρχεται στα 6.000 ευρώ ετησίως και θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η ρύθμιση στοχεύει στη στήριξη των εργαζομένων, ειδικά των νέων που απασχολούνται σε εποχική βάση.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης- Υπουργικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Το νέο αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, ουσιαστικά αυξάνοντας το μηνιαίο όριο από τα 300 στα 500 ευρώ για τους εργαζόμενους 12 μήνες τον χρόνο.
  • Για τους εποχικούς εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση, με το αφορολόγητο να φτάνει τα 1.000 ευρώ τον μήνα για 6μηνη εργασία. Η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1/1/2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα, όπως ανακοίνωσε με βίντεο στα social media, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα στα tips που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανέβασε και πρόσθεσε:

«Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε ακόμη μία σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips στα 6.000 ευρώ τον χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ τον μήνα από τα 300 στα 500 ευρώ γι’ αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο. Αλλά αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση. Έτσι για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες τον χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά  υπερτριπλασιάζεται».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η νέα νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1/1/2026. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τους νέους που δουλεύουν σεζόν».

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