Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις για την υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιάννα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου έξω από δικαστήρια σε ολόκληρη τη Γαλλία, καθώς και έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Παρίσι, μετά τον θάνατο της 11χρονης Λιάννα.

Τις κινητοποιήσεις διοργανώνει φεμινιστική συμμαχία περίπου 150 οργανώσεων και συνδικάτων, η οποία έχει προγραμματίσει και νέα διαδήλωση στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με προηγούμενες καταγγελίες και μηνύσεις για βιασμούς ανηλίκων σε βάρος του υπόπτου για τον θάνατο της μαθήτριας έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη γαλλική κοινωνία και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για πιθανές αστοχίες του δικαστικού συστήματος.

Έκκληση για μια «ολιστική νομοθεσία»

«Απαιτούμε μια ολοκληρωμένη νομοθεσία, με επαρκείς πόρους, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη», δήλωσε στο AFP η Σολέν Ποντβέν, πρόεδρος της οργάνωσης Face à l’inceste.

Όπως τόνισε, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ενταχθεί το σχετικό νομοσχέδιο στην κοινοβουλευτική ατζέντα.

Η πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στα τέλη του 2025 και συνυπογράφηκε από περίπου 100 βουλευτές της Αριστεράς και του κυβερνητικού συνασπισμού, περιλαμβάνει 79 άρθρα και μέτρα για τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, την προστασία των παιδιών, την υγεία και την εργασία.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί από το κοινοβούλιο. Παράλληλα, διαδικτυακή αίτηση για την άμεση εφαρμογή της είχε συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 υπογραφές έως τη Δευτέρα.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Ήδη από τις 8 Ιουνίου, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας αλλά και έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Παρίσι, αποδίδοντας ευθύνες στη δικαιοσύνη για τον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων.

Η υπόθεση της 11χρονης Λιάννα έχει εξελιχθεί σε σύμβολο των αιτημάτων για καλύτερη προστασία των παιδιών και αυστηρότερη αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας.

Νέα μέτρα προαναγγέλλει η κυβέρνηση

Η γαλλική κυβέρνηση έχει προτείνει, προς το παρόν, την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων στο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου.

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών περιλαμβάνονται η αύξηση των ποινών για κατ’ εξακολούθηση βιαστές ανηλίκων και η θέσπιση ανώτατου ορίου τριών μηνών για τις ανακριτικές πράξεις σε εγκλήματα κατά παιδιών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα διατεθούν επιπλέον πόροι στη δικαιοσύνη και στις ανακριτικές αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών.

«Πρέπει να δράσουμε μεθοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.