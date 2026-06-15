Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις για την υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιάννα

Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται σε όλη τη Γαλλία, μετά τον θάνατο της 11χρονης Λιάννας, ζητώντας δικαιοσύνη για πιθανές αστοχίες του δικαστικού συστήματος και την άμεση εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας. Η γαλλική κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα μέτρα για την προστασία των παιδιών, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στο κοινοβούλιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται έξω από δικαστήρια σε ολόκληρη τη Γαλλία, μετά τον θάνατο της 11χρονης Λιάννας, ζητώντας δικαιοσύνη για τις δικαστικές παραλείψεις.
  • Φεμινιστική συμμαχία ζητά «ολιστική νομοθεσία» με επαρκείς πόρους, με σχετική πρόταση νόμου να έχει κατατεθεί στα τέλη του 2025 αλλά να μην έχει ακόμη εξεταστεί από το κοινοβούλιο.
  • Η γαλλική κυβέρνηση προτείνει πρόσθετα μέτρα στο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών, όπως αύξηση ποινών για βιαστές ανηλίκων και ανώτατο όριο τριών μηνών για ανακριτικές πράξεις.

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Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου έξω από δικαστήρια σε ολόκληρη τη Γαλλία, καθώς και έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Παρίσι, μετά τον θάνατο της 11χρονης Λιάννα.

Τις κινητοποιήσεις διοργανώνει φεμινιστική συμμαχία περίπου 150 οργανώσεων και συνδικάτων, η οποία έχει προγραμματίσει και νέα διαδήλωση στο Παρίσι το ερχόμενο Σάββατο.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με προηγούμενες καταγγελίες και μηνύσεις για βιασμούς ανηλίκων σε βάρος του υπόπτου για τον θάνατο της μαθήτριας έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη γαλλική κοινωνία και έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για πιθανές αστοχίες του δικαστικού συστήματος.

Έκκληση για μια «ολιστική νομοθεσία»

«Απαιτούμε μια ολοκληρωμένη νομοθεσία, με επαρκείς πόρους, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη», δήλωσε στο AFP η Σολέν Ποντβέν, πρόεδρος της οργάνωσης Face à l’inceste.

Όπως τόνισε, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ενταχθεί το σχετικό νομοσχέδιο στην κοινοβουλευτική ατζέντα.

Η πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στα τέλη του 2025 και συνυπογράφηκε από περίπου 100 βουλευτές της Αριστεράς και του κυβερνητικού συνασπισμού, περιλαμβάνει 79 άρθρα και μέτρα για τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, την προστασία των παιδιών, την υγεία και την εργασία.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί από το κοινοβούλιο. Παράλληλα, διαδικτυακή αίτηση για την άμεση εφαρμογή της είχε συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 υπογραφές έως τη Δευτέρα.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Ήδη από τις 8 Ιουνίου, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας αλλά και έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Παρίσι, αποδίδοντας ευθύνες στη δικαιοσύνη για τον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων.

Η υπόθεση της 11χρονης Λιάννα έχει εξελιχθεί σε σύμβολο των αιτημάτων για καλύτερη προστασία των παιδιών και αυστηρότερη αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας.

Νέα μέτρα προαναγγέλλει η κυβέρνηση

Η γαλλική κυβέρνηση έχει προτείνει, προς το παρόν, την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων στο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου.

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών περιλαμβάνονται η αύξηση των ποινών για κατ’ εξακολούθηση βιαστές ανηλίκων και η θέσπιση ανώτατου ορίου τριών μηνών για τις ανακριτικές πράξεις σε εγκλήματα κατά παιδιών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα διατεθούν επιπλέον πόροι στη δικαιοσύνη και στις ανακριτικές αρχές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών.

«Πρέπει να δράσουμε μεθοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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