Υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – Σταδιακή αύξηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες, δήλωσαν τη Δευτέρα ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Τελετή υπογραφής την Παρασκευή

Μιλώντας σε δημοσιογράφους υπό καθεστώς ανωνυμίας, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

«Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, η οποία έχει ήδη αρχίσει και θα αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, η επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα δεν αναμένεται άμεσα.

«Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα μέσα σε δύο εβδομάδες, αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση της ναυσιπλοΐας στα στενά», σημείωσε.

Ανακούφιση στις αγορές

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν στους βασικούς όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που προκάλεσε ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να εξαρτάται από τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, ενώ οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετατίθενται για μεταγενέστερο στάδιο.

Η μεγαλύτερη διπλωματική πρόοδος από την έναρξη του πολέμου

Παρότι η συμφωνία εξακολουθεί να αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και όχι οριστική συνθήκη, θεωρείται η σημαντικότερη διπλωματική πρόοδος από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έπειτα από κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έντονες αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου.