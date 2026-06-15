Σιβηρία: Ρωσικό βομβαρδιστικό συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο Ιρκούτσκ – ΒΙΝΤΕΟ

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Στρατιωτικό βομβαρδιστικό-πυραυλοφόρο αεροσκάφος τύπου Tu-22M3 συνετρίβη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κανάλια Telegram Mash, ASTRA και «Осторожно, новости», το αεροσκάφος φέρεται να συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσγείωσης στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης.

Το πλήρωμα φέρεται να εκτινάχθηκε

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Tu-22M3 εκτελούσε πτήση χωρίς οπλικό φορτίο. Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Σβίρσκ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αλεξίπτωτα στον ουρανό, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί πριν από τη συντριβή.

«Το πλήρωμα εκτινάχθηκε. Δεν απειλείται η ζωή τους ή υγεία τους» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. «Δεν υπήρξαν ζημιές στο έδαφος. Το αεροσκάφος πετούσε χωρίς πολεμικό φορτίο»

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ, Ίγκορ Κόζιρεφ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κάμενκα, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το Tu-22M3 αποτελεί εκσυγχρονισμένη εκδοχή του αρχικού βομβαρδιστικού Tu-22 και έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ Kh-22 (AS-4 Kitchen), καθώς και τους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal («Dagger») αέρος-εδάφους, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists.

Φωτιά και πυκνός μαύρος καπνός

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ανεξέλεγκτο βομβαρδιστικό κατέπεσε στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα.

Μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από την περιοχή του δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις ρωσικές αρχές για τα αίτια της συντριβής ή για την κατάσταση του πληρώματος.