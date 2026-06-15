Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν έχει υπογραφεί» – Πλήρως ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ από την Παρασκευή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων περί μνημονίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις από τη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7.

«Η συμφωνία έχει υπογραφεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενώ υπογράμμισε ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των χρηματιστηρίων αποτελούν θετικές εξελίξεις μετά τη συμφωνία.

Ερωτηθείς εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ο Τραμπ απάντησε:

«Μπορεί να συμμετάσχω. Μπορεί και όχι, αλλά ο Τζέι Ντι Βανς πήγαινε εκεί ειδικά γι’ αυτό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί «κάποια στιγμή μετά την Παρασκευή».

Χωρίς άρση κυρώσεων προς το παρόν

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση των αμερικανικών κυρώσεων έως ότου το Ιράν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που προβλέπει η συμφωνία.

«Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι το Ιράν να κάνει όσα πρέπει να κάνει», δήλωσε.

Πλήρως ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη ανοίξει μερικώς και αναμένεται να λειτουργούν πλήρως από την Παρασκευή.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Όπως πρόσθεσε, η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί όρο

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία θεωρείται η σημαντικότερη διπλωματική πρόοδος από την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.