Βουλή – Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Πυρά σε βάρος του Μάκη Βορίδη

Στίγμα προθέσεων για τη στάση που θα τηρήσουν στην επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, έδωσαν τα κόμματα με την έναρξη της συνεδρίασης και με αφορμή την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία και ξεκαθάρισε ότι δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία διότι η ανάδειξη του Μάκη Βορίδη στη θέση του προέδρου της Επιτροπής συνιστά ακραία προσβολή στη δημοκρατική λειτουργία.

Ζήτημα με την ανάδειξη του Μάκη Βορίδη στην προεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει καταγεγραμμένη πορεία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ενεπλάκη σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν το νόμο περί ευθύνης υπουργών και ανοιχτά σκάνδαλα, είναι πρόσωπο που στην έναρξη της πορείας του έχει τοποθετηθεί απέναντι στη δημοκρατική λειτουργία, ήταν εναντίον του Συντάγματος και φορέας τσεκουριών, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο βγάζει τη γλώσσα στις διαδικασίες λογοδοσίας.

Κωνσταντοπούλου: «Ακραία προσβολή στη δημοκρατία ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε τον Βορίδη για πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης»

«Για την Πλεύση Ελευθερίας αποτελεί ακραία προσβολή στη δημοκρατία ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε αυτό το πρόσωπο για πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναρωτήθηκε ποιες είναι οι δύο ψήφοι που έλαβε ο κ. Βορίδης πέραν των ψήφων της ΝΔ στην ψηφοφορία που έγινε την περασμένη Παρασκευή και τόνισε η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία αποτελεί ακραία προσβολή για τη δημοκρατία, αρνείται να νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία.

«Σας ευχαριστούμε πολύ για τον σχολιασμό της επιλογής της Επιτροπής και τώρα να προχωρήσουμε στις εργασίες μας μετά ταύτα…», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βορίδης.

Η παρέμβαση Στυλιανίδη

Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας οδήγησε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη να ζητήσει τον λόγο και να σημειώσει: «Το 2019, ήμουν στη θέση σας κύριε Πρόεδρε. Το 2019, η τότε προτείνουσα Βουλή με πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε 144 διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα. Από αυτές αποφασίστηκε, δια πλειοψηφίας, τα 49 άρθρα να σταλούν στην προτείνουσα Βουλή. Σε ένα απολύτως πυροδοτημένο πολιτικό κλίμα όπου όλες οι άλλες επιτροπές ζούσαν μετωπικές ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις, αυτή η Επιτροπή Αναθεώρησης τηρώντας μια συνταγματική παράδοση, η οποία διαμορφώθηκε από το 1975 και μετά, έκλεισε τις πόρτες και όλοι οι συνάδελφοι όλων των παρατάξεων με νηφαλιότητα, με υπευθυνότητας και με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, κατάφεραν τις 49 διαφωνίες να τις κάνουν 9 συμφωνίες. Κάνω έκκληση και σε εσάς και στους συναδέλφους της επιτροπής έτσι να ξεκινήσουμε», είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο βουλευτής, αν και αναγνώρισε ότι το σημερινό πολιτικό κλίμα δεν είναι και το… καλύτερο, έκανε έκκληση στα κόμματα να προσπαθήσουν, ώστε «να διαμορφώσουμε κάποιες συναινέσεις οι οποίες θα συμβάλλουν η χώρα να πάρει μπροστά» και «με το βλέμμα στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, σχολίασε για το παράδειγμα της Αναθεώρησης του 2019 ότι κατέστη σαφές ότι η Αναθεωρητική Βουλή δεν δεσμευόταν από την προτείνουσα, ως προς την κατεύθυνση της Αναθεώρησης. Σχολίασε, ωστόσο, ότι με την Αναθεώρηση του 2019 η διάταξη για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας οδηγήθηκε σε έναν κομματικό πρόεδρο, εκλεγόμενο ακόμη και με σχετική πλειιοψηφία 75 βουλευτών. «’Αρα εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, για να μιλήσουμε για τις διατάξεις, την εφαρμογή τους, την ερμηνεία τους και την πιθανή τους διατύπωση στην επόμενη, την Αναθεωρητική Βουλή, και παρακαλούμε μαζί με την πρόταση μας για την αναθεώρηση του άρθρου 110 που την έχουμε πει, να σεβαστείτε τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία συμμετέχει στην επιτροπή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη, διότι έχουμε και θεσμική μνήμη, το τι έγινε το 2019 και διατυπώνοντας μια σαφή πρόταση που είναι οι συναινέσεις να επιτυγχάνονται στη δεύτερη Βουλή», είπε ο κ. Δουδωνής. Για τις ενστάσεις στο πρόσωπο του κ. Βορίδη, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι έγινε καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και αναφέρθηκε και «στην παρελθούσα επίθεση του κ. Βορίδη στους συνταγματικούς θεσμούς» ευχόμενος να επανέλθει ο κ. Βορίδης στη «συνταγματική ορθοδοξία».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος είπε ότι μερικούς μήνες πριν τις εκλογές η κυβέρνηση κίνησε τη διαδικασία της Αναθεώρησης και ενώ γνωρίζει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τον αριθμό των 50 βουλευτών για να προτείνει με θεσμικό τρόπο και διατάξεις, προς άλλη κατεύθυνση. Είναι διαδικασία που εργαλειοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, είπε ο κ. Γαβρήλος και σχολίασε ότι η ΝΔ μιλάει για την ανάγκη συναινέσεων, ενώ υπάρχει μια κυβέρνηση που επί 7 χρόνια το μόνο που δεν έκανε ήταν να σεβαστεί το Σύνταγμα. «Με ποια συναίνεση διεκδικείτε να φέρετε τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που και το κοινωνικό αίσθημα θα ικανοποιεί και θεσμικά αντίβαρα θα δημιουργεί, και θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα στέρεο Σύνταγμα για τις επόμενες γενιές;», αναρωτήθηκε ο κ. Γαβρήλος αναφερόμενος στις υποθέσεις απασχόλησαν και τη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Σε σχέση με το πρόσωπο του κ. Βορίδη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο πρωθυπουργός «τρολάρει» και την Αναθεώρηση και την Επιτροπή, χρίζοντας πρόεδρο της επιτροπής τον Μάκη Βορίδη. «Δεν είναι μόνο φάρσα, είναι τρολάρισμα του πρωθυπουργού απέναντι στη διαδικασία», σχολίασε ο βουλευτής.

«Έχει καταστεί σαφές ότι η αντιπολίτευση δεν με συμπαθεί. Να το λήξουμε αυτό να προχωρήσουμε; Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τους δύο που με ψήφισαν. Αυτή η συζήτηση τώρα θα έπρεπε να έχει άλλα χαρακτηριστικά», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μάκης Βορίδης και σχολίασε ότι «οι εκλογές στα δημοκρατικά σώματα γίνονται με βάση της αρχή της πλειοψηφίας. Μια πλειοψηφία είπε ότι θα είμαι πρόεδρος. Προφανώς σε μια μειοψηφία δεν αρέσει το ότι είμαι πρόεδρος. Είμαστε σύμφωνοι; Να κάνουμε τη δουλειά μας», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, προτού εισηγηθεί την οργάνωση των εργασιών της επιτροπής.