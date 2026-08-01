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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ σε 192.717 δικαιούχους από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εξωιδρυματικά επιδόματα, παροχές, εφάπαξ, δωρόσημο, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το συνολικό ποσό των 140.944.067,3 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 3 έως τις 7 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 192.717 δικαιούχους.- Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο β΄εξαμήνου 2026, καθώς και ποσά για παροχές και εφάπαξ.- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το συνολικό ποσό των 140.944.067,3 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 3 έως τις 7 Αυγούστου ο  e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 192.717 δικαιούχους.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για  εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
  • Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για παροχές.
  • Από τις 3 έως και τις 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το  δωρόσημο  β΄εξαμήνου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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