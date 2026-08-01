ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ: Τι αλλάζει με την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή

Θεσμοθετείται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας η συνέχιση του μεγαλύτερου προγράμματος προληπτικής ιατρικής στη χώρα, του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η χρηματοδότησή του από αμιγώς εθνικούς πόρους έως το 2030. Απέναντι σε σενάρια και παραφιλολογία περί διακοπής του προγράμματος λόγω ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Υγείας απαντά με πράξεις η πρόληψη μετατρέπεται σε μόνιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Διασφαλίζονται 75 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προχωρούν οι διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες ώστε οι πολίτες να αρχίσουν εκ νέου να λαμβάνουν τα δωρεάν παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Έτσι, το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζει να καλύπτει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Επίσης δίνεται λύση στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα ενέσιμα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας προκειμένου να συνεχίσουν την θεραπεία τους 43.500 δικαιούχοι. Εντάσσεται στο εθνικό σκέλος, ολοκληρώνονται οι εκκρεμείς πληρωμές και εκδίδονται οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για τον επανασχεδιασμό του με εθνική χρηματοδότηση για τις 8 προβλεπόμενες δόσεις.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με την τροπολογία που καταθέσαμε, το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” αποκτά μόνιμη θέση στην εθνική πολιτική Υγείας έως το 2030. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που υλοποιήθηκε ποτέ στη χώρα μας, από το οποίο έχουν ήδη ωφεληθεί αθροιστικά περισσότεροι από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δεν σταματά με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, διασφαλίζουμε τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων πρόληψης. Στο εθνικό σκέλος εντάσσεται και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών. Η πρόληψη δεν είναι μια πρόσκαιρη δράση ούτε ένα πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης. Είναι βασικός πυλώνας ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τις απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις, επανασχεδιάζουμε το μέλλον του “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των παροχών για τους δικαιούχους και την εφαρμογή όσων έχουμε ανακοινώσει».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι οι δεσμεύσεις του μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα για κάθε πολίτη. Θεσμοθετώντας και επίσημα την Πρόληψη ως νέο Πυλώνα στο ΕΣΥ, ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην Υγεία και φέρνουμε τη φροντίδα σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, δωρεάν για κάθε πολίτη».