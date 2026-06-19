Αγαπηδάκη: Το “Προλαμβάνω” έγινε εθνική πολιτική – Τα στοιχεία για τις προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και μετατρέπεται από πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης σε εθνική πολιτική, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».

Η κ. Αγαπηδάκη μίλησε για τα αποτελέσματα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και αναφέρθηκε στα στοιχεία που έχουν προκύψει για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη νεφρική δυσλειτουργία.

«Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” είναι ένα από τα πιο άρτια σχεδιασμένα προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα έχει βραβευτεί και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τόσο γι’ αυτό όσο και για την προσπάθεια που κάνουμε στον τομέα της παιδικής παχυσαρκίας. Έχουμε, λοιπόν, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Τον καρκίνο του τραχήλου…», είπε αρχικά η κ. Αγαπηδάκη.

Για τον καρκίνο του μαστού, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανέφερε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες έχουν κάνει δωρεάν εξετάσεις. «Περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες έχουν κάνει δωρεάν εξετάσεις. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, περί τις 78.000 γυναίκες στις οποίες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα. Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, θεραπεύεται σε ποσοστό άνω του 95%. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί έχει μια αισιοδοξία αυτή η προσπάθεια. Εγώ θυμάμαι, γιατί υπηρετώ τη δημόσια υγεία και από άλλη πλευρά, επιστημονικά, ξέρετε πόσες ζωές έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια επειδή δεν είχαμε πρόληψη; Αυτές, λοιπόν, οι περίπου 78.000 γυναίκες πρόλαβαν και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί 78.000 νοικοκυριά το βρήκαν νωρίς. Έχουν εντοπιστεί ευρήματα νωρίς, που δεν είναι καν καρκινικά, οπότε μπορούν να έχουν και τον έλεγχο της νόσου», πρόσθεσε.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στη συνέχεια στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και σημείωσε ότι 1,2 εκατομμύριο γυναίκες έχουν κάνει τις εξετάσεις. «Έχουμε εκεί 1,2 εκατομμύριο γυναίκες που έχουν κάνει τις εξετάσεις και περίπου 12.000 γυναίκες στις οποίες έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Μιλάμε για ευρήματα τα οποία προκύπτουν μετά από βιοψία. Άρα εδώ έχουμε, αν θέλετε, μια αυξημένη πιστότητα της διαγνωστικής διαδικασίας ως προς το ότι είναι προκαρκινικά ή εντοπίζονται έγκαιρα καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας».

Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας στάθηκε στη δυσκολία που υπάρχει στην ενημέρωση των πολιτών. «Καρκίνος του παχέος εντέρου. Θέμα ταμπού. Μεγάλη δυσκολία να πείσουμε τον κόσμο. Εκεί έχουμε… Χιλιάδες θάνατοι και σε νεαρές ηλικίες. Βλέπουμε τους δείκτες στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, όλη αυτή η διατροφή με τα επεξεργασμένα τρόφιμα και όλη αυτή η κακή ποιότητα ζωής που έχουμε επιδρούν άμεσα στην υγεία του γαστρεντερικού. Έχουμε, λοιπόν, και εκεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν κάνει τα self tests. Έχουν γίνει κολονοσκοπήσεις, βιοψίες και έχει εντοπιστεί σημαντικός αριθμός ανθρώπων και με πολλούς πολύποδες, οι οποίοι αφαιρέθηκαν. Πάνω από 50.000 άνθρωποι, δωρεάν από το πρόγραμμα. Με ευρήματα», είπε.

Η κ. Αγαπηδάκη έκανε ειδική αναφορά και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. «Ξέρετε, τι με σόκαρε στα καρδιαγγειακά… Νέοι άνθρωποι, σαραντάρηδες, ειδικά στην επαρχία, οι οποίοι ήταν ένα βήμα πριν από το στεντ και δεν το γνώριζαν. Αναρωτιέμαι, αν δεν είχαμε πάει με τις Κινητές Ομάδες Υγείας και αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, πόσες ζωές θα γλιτώναμε ακόμα. Αυτή είναι η μεγάλη αξία».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις εξετάσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία. «Εκεί έχουμε ένα υψηλό ποσοστό», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, πάνω από 35.000 άνθρωποι αντιμετώπισαν έγκαιρα την περίπτωσή τους, καθώς είχαν ευρήματα. «Αυτοί, προσέξτε τώρα, είχαν αρχίσει να έχουν βλάβες στα νεφρά και δεν είχαν κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή, αν δεν έκαναν αυτές τις εξετάσεις, πολύ αργότερα θα είχαν μια εγκατεστημένη βλάβη στα νεφρά».

Σε ερώτηση για το αν οι εξετάσεις θα συνεχιστούν, η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι το «Προλαμβάνω» θα έχει συνέχεια. «Χάρη στην πολύ σπουδαία πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, κ. Χατζηνικολάου, πριν από 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται το “Προλαμβάνω”. Από ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης γίνεται εθνική πολιτική».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει υψηλό κόστος, αλλά τόνισε ότι η συνέχισή του έχει διασφαλιστεί από εθνικούς πόρους. «Κοιτάξτε, είναι ακριβό πρόγραμμα, αλλά κάναμε κι εμείς μια στρατηγική επένδυση. Αντλήσαμε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναπτύξουμε το σύστημα του “Προλαμβάνω”. Ξέρετε, όταν στήνεις κάτι για πρώτη φορά, δεν κοστίζει το ίδιο να το συνεχίσεις. Είναι ένα υψηλό κονδύλι, ύψους 300 εκατομμυρίων. Έχουμε διασφαλίσει αυτά τα χρήματα από εθνικούς πόρους, γιατί η υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από το πορτοφόλι του καθενός».