Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: «Δεν ήθελα να τον χτυπήσω» υποστηρίζει ο 17χρονος – Νέες μαρτυρίες κατοίκων για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν την Δευτέρα οι επτά συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, προκειμένου να απολογηθούν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για: Ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι αρχές συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης και τονίζουν πως το έγκλημα δείχνει να έχει οπαδικό υπόβαθρο. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει μαρτυρίες και καταθέσεις όσων βρέθηκαν εκεί, το μοιραίο βράδυ. Ψάχνουν απαντήσεις και για τις συμμορίες της πλατείας, τη δράση τους και τις κινήσεις που στοίχισαν τη ζωή στον ανήλικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καθ’ ομολογίαν δράστης περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς ξεκίνησαν όλα. «Ήμασταν βόλτα και πήγαμε με τα πόδια να συναντήσουμε έναν φίλο μας. Ξαφνικά είδαμε να έρχονται προς τα πάνω μας 15 με 20 άτομα, που φορούσαν φανέλες ομάδας. Τους είπαμε “αράξτε εμείς δεν είμαστε οπαδοί”. Με κυνήγησαν και με χτύπησαν. Έπεσα κάτω και ένας από εκείνους με χτύπησε στο γόνατο. Ο άλλος που ήταν μαζί έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι. Του έπεσε και το έπιασα άμεσα. Σηκώθηκα και τέντωσα το χέρι μου για να φοβηθεί. Έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός. Έτσι τραυματίστηκε. Δεν ήθελα να τον χτυπήσω», φέρεται να είπε ο 17χρονος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 15χρονου προκλήθηκε από ένα και μοναδικό, πλην όμως θανατηφόρο, χτύπημα με μαχαίρι λίγο κάτω από την καρδιά. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε άλλα τραύματα ή ίχνη πάλης στο σώμα του θύματος, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε ακαριαία μετά από καβγά στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

«Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας που είναι κοντά στο σπίτι μου. Πιο αργά στο TikTok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα. Σπίτι γύρισα κατά τις 2.00 και ο ύπνος με πήρε στις 4 παρά γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει», φέρεται να είπε σε άλλο σημείο ο κατηγορούμενος.

Οι μαρτυρίες κατοίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρες του περιστατικού αναφέρουν ότι άκουσαν φωνές λίγο πριν από το μοιραίο για τον 15χρονο χτύπημα. Κάτοικος της Καλλιθέας λέει στον ΑΝΤ1: «Στις 23.30 βρισκόμασταν στο μπαλκόνι και άκουσα άτομα να τρέχουν και να φωνάζουν κάποια στιγμή “καλά ρε τον κυνηγάνε για την ομάδα;”, χωρίς να μπορώ να ακούσω τι άλλο έλεγαν. Δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα από το σημείο που καθόμουν, αλλά άκουσα κάποιον να φωνάζει “σήκω πάνω”, “τον έχει μαχαιρώσει”, “έχει πεθάνει;”».

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί ακόμα, με τον 17χρονο κατηγορούμενο να υποστηρίζει πως το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Το μαχαίρι που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σημείο, αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν «καθαρό».

«Ακούσαμε κάποια άτομα να τρέχουν και σηκώθηκα όρθιος να δω τι συμβαίνει. Είδα δύο μαυροφορεμένα άτομα με βερμούδες να κυνηγούν έναν άνδρα, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος με βερμούδα, εύσωμος και καραφλός. Ακριβώς κάτω από την πολυκατοικία τον έφτασαν και τότε ο καραφλός χτύπησε μία φορά τον έναν εκ των δύο, που τον κυνηγούσαν, χωρίς να μπορώ να διακρίνω αν κρατούσε κάποιο αντικείμενο. Στη συνέχεια, άρχισε να τρέχει προς την οδό Λυκούργου», τονίζει άλλος κάτοικος.

Στο πάρκο της περιοχής οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εδώ και καιρό υπάρχουν διαρκείς συμπλοκές μεταξύ νεαρών. Όπως λένε, αντίπαλες ομάδες από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο, προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της περιοχής. Η αστυνομία μάλιστα έχει πραγματοποιήσει πολλούς ελέγχους τους τελευταίους δύο μήνες, για να αποτρέψουν εγκληματικές δράσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Συντετριμμένη η οικογένεια του θύματος

Συντετριμμένη η οικογένεια του 15χρονου θύματος ακούσει σήμερα πως το φονικό όπλο ήταν του νεκρού παιδιού τους και πως εκείνο ήταν που έπεσε πάνω στο μαχαίρι.

«Δήθεν δεν χτύπησε αυτός με το μαχαίρι που κρατούσε τον Πάρη, αλλά ο Πάρης ήρθε πάνω στο μαχαίρι. Προσβάλλει την κοινή λογική. Είναι δυνατόν η κοινωνία να αναζητεί την επόμενη μέρα μιας τέτοιας στυγερής δολοφονίας περιστατικά που αφορούν την προσωπικότητα του θύματος και να μην ασχολείται καθόλου με τον δολοφόνο; Δεν θα το επιτρέψουμε και έχουμε την εντολή να αποκρούσουμε κάθε προσβολή της μνήμης του 15χρονου Πάρη και δεν θα επιτρέψουμε στη δήθεν δημοσιογραφία να προσβάλλει την μνήμη του», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Θ. Σοφός δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.