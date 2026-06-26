Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η αστυνομία για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα και την άμεση εξιχνίασή της.

Από την πολύπλευρη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν επτά, μεταξύ τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 18 ατόμων, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μαχαίρια, μεταλλικές ράβδοι, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα με οπαδικό περιεχόμενο.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία το κίνητρο της επίθεσης που οδήγησε στο θάνατο του ανήλικου σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας ανηλίκου, που τελέστηκε μετά από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Καλλιθέας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά -17- εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων -7- συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -18- άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υ.Α.Ο.Α.Β., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον -16- εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

προστατευτικό κράνος,

φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μαρτυρίες για τη «μάχη» μεταξύ αντίπαλων ομάδων για την πλατεία

Ο ΑΝΤ1 κατέγραψε μαρτυρίες για την “μάχη” μεταξύ αντίπαλων ομάδων νεαρών, για το ποιος έχει τον “έλεγχο” της πλατείας, όπου έγινε η φονική συμπλοκή.

Ανήλικος μίλησε στην κάμερα του σταθμού: «Τσακώνονται γενικώς για τις πλατείες, θεωρούν ότι τους ανήκει, θεωρούν ότι επειδή αράζουν αυτοί δεν μπορούν να αράξουν άλλοι που είναι για παράδειγμα από το Μοσχάτο».

Σημειώνεται ότι το πάρκο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα Καλλιθέας – Μοσχάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες νεαρών από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο συγκρούονται συχνά για το “ποιος κάνει κουμάντο” σε ποια περιοχή με στόχο – όπως λένε κάτοικοι της περιοχής – εγκληματικές δράσεις. Πολλές φορές με πρόφαση οπαδικά κίνητρα.

Σε δηλώσεις προχώρησε και πατέρας που επιτέθηκαν στο παιδί του πριν έναν χρόνο στην πλατεία: «Στην πλατεία πήγαινε προς την Συγγρού. Εκεί 3 μηχανάκια κατεβαίνουν, κάποιοι λένε στο παιδί μου τι ομάδα είσαι κι εκείνος τους είπε ότι δεν ασχολείται. Του είπαν δείξε μας το κινητό σου κι αυτός φοβήθηκε. Κατέβηκαν και ξεκίνησε η συμπλοκή με έξι άτομα. Ευτυχώς βρήκε μια γυναίκα και φώναξε και τον αφήσαν».

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα έναν 15χρονο, στην Καλλιθέα.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

1. Ανθρωποκτονία με δόλο

2. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

4. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Ήταν «ατύχημα» ισχυρίζεται ο 17χρονος

Τη δική του εκδοχή για τη φονική συμπλοκή έδωσε ο 17χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, επιχειρώντας να υποστηρίξει ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ξεκινώντας από μια λεκτική αντιπαράθεση στην οδό Μεγαλοπόλεως και καταλήγοντας σε ανθρωποκτονία μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κατάθεσή του ο 17χρονος ανέφερε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στην κατοχή του θύματος. Υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος, εκείνος το πήρε και το προέταξε προς την πλευρά του 15χρονου με σκοπό να τον εκφοβίσει και όχι να τον τραυματίσει.

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα κινήθηκε προς το μέρος του και έπεσε πάνω στη λεπίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Τον διαψεύδουν οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις των υπόλοιπων έξι συλληφθέντων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο 17χρονος είχε εξαρχής το μαχαίρι στην κατοχή του και ήταν εκείνος που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στον 15χρονο.

Το φονικό όπλο παραμένει άφαντο. Ο 17χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων μετά το περιστατικό, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

«Η αγριότητα της δολοφονίας θα αναδειχθεί με κάθε νόμιμο μέσο» τονίζουν οι δικηγόροι της οικογένειας του 15χρονου

Υποστήριξη της κατηγορίας για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα θα δηλώσει η οικογένεια του θύματος, η οποία μέσω των δικηγόρων της Θέμη Σοφού και Ανδρέα Λοβέρδου, δηλώνει ότι σχόλια και επισημάνσεις σε social media και Μέσα Ενημέρωσης «αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του».

Σε δελτίο τύπου της δικηγορικής Εταιρίας «Σοφός και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που υπογράφεται από τους Θέμη Σοφό και Ανδρέα Λοβέρδο, «η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του δολοφονηθέντος 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα» αναφέρονται τα εξής: «Προτιθέμεθα να δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των δολοφόνων και των συνεργών τους, και κατά παντός υπαιτίου προσώπου, είτε ανηλίκου, είτε ενηλίκου. Σχόλια και επισημάνσεις για το δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του (σε social media, ιστοσελίδες,ή/και λοιπά δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα), αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του. Η αγριότητα που επεδείχθη κατά το συγκεκριμένο συμβάν με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη, θα αναδειχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα από τον πατέρα και τη μητέρα του, ζητώντας την αυστηρότατη τιμώρηση όλων των εμπλεκομένων χωρίς ανοχή οιασδήποτε ελαφρυντικής περίστασης ή δικαιολόγησης των δολοφόνων. Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό».

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος βρισκόταν στην πλατεία μαζί με δύο ακόμη νεαρούς.

Στο σημείο εμφανίζεται η «ομάδα των οκτώ», στην οποία ανήκε και ο 17χρονος δράστης. Η λεκτική αντιπαράθεση ανάβει γρήγορα τα αίματα και οι δύο πλευρές καλούν ενισχύσεις. Τρία ακόμη άτομα φτάνουν με Ι.Χ., ανεβάζοντας τον αριθμό των εμπλεκομένων και μετατρέποντας την ένταση σε γενικευμένη σύγκρουση.

Ακολουθεί κυνηγητό στα γύρω στενά, μέχρι που η συμπλοκή καταλήγει στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο 17χρονος καταφέρει το θανατηφόρο χτύπημα στο στήθος του 15χρονου.

Ο δράστης υποστηρίζει ότι το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο δεν είναι το φονικό όπλο και ότι το πραγματικό το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι, κάτι που εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι είδαν νεαρούς να χτυπιούνται με μαχαίρια, κατσαβίδια, ρόπαλα και στειλιάρια. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο, καθώς και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μαχαίρια.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ένα προηγούμενο περιστατικό όπου πριν από λίγες ημέρες είχαν συγκρουστεί δύο παρέες ανηλίκων. Κάποιοι από τους νεαρούς που τραυματίστηκαν στη συμπλοκή της Τετάρτης είχαν συμμετάσχει και στο επεισόδιο αυτό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο των αντιποίνων και της συνέχειας μιας ήδη φορτισμένης κόντρας.

Το οπαδικό στοιχείο θεωρείται καθοριστικό. Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι είναι οργανωμένοι οπαδοί συγκεκριμένων ομάδων, ενώ τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν ξεκάθαρη οπαδική ταυτότητα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αφορμή να ήταν η «επικράτηση» στην περιοχή, ποιος θα επιβάλει παρουσία και κυριαρχία στο τοπικό πεδίο.

Ο 15χρονος δεν διέμενε στην Καλλιθέα. Είχε φτάσει από τα βόρεια προάστια μαζί με άλλα άτομα. Είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μητέρα του, που κλήθηκε στο Ιπποκράτειο χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για τον γιο της, κατέρρευσε όταν αντίκρισε τη σορό.