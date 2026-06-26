Μελέτης Ηλίας: «Με έλουζε κρύος ιδρώτας – Υπήρχαν πολλά τέτοια βράδια, δύσκολα»

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Μελέτης Ηλίας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας με τους δύο οικοδεσπότες της εκπομπής, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα χρήματα.

Σε ερώτηση για το πότε άρχισε να ζει από την υποκριτική, ο Μελέτης Ηλίας απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε πει ξανά μαζί, μέχρι την πρώτη σεζόν του “Σόι σου”, το 2014, στα 34 μου, έκανα τρεις δουλειές στο θέατρο, ένα παιδικό και δύο βραδινά, και έπαιρνα γύρω στα 700 ευρώ το μήνα σύνολο.

Είχε γεννηθεί και το παιδί, είχαν αυξηθεί λίγο τα έξοδα, και έπαιρνα και λίγο κανένα χαρτζιλίκι από τη μάνα μου. Ήμουν οριακά, αλλά δεν έβρισκα και κάτι καλύτερο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όπου και να πας, κάπου εκεί ήταν τα χρήματα, τουλάχιστον σε εκείνη την περίοδο. Προβληματίζεσαι, σκύβεις το κεφάλι, προσπαθείς να τα φέρεις βόλτα…».

«Επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος, και ξύπναγα κάθε πρωί και έλεγα “πάμε και σήμερα να προσπαθήσουμε για το καλύτερο”. Υπήρχαν βράδια που δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το άγχος.

Που κλείνεις τα μάτια, που σκέφτεσαι λίγο τι συμβαίνει, ότι έχεις ένα μωρό παιδί δίπλα, που εξαρτάται από εσένα, που δεν τα βγάζεις πέρα, και δεν σε πιάνει ύπνος. Με έλουζε κρύος ιδρώτας. Υπήρχαν πολλά τέτοια βράδια, δύσκολα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το τι αξία έχουν τώρα τα λεφτά σε εκείνον, ο ηθοποιός ανέφερε ότι: «Καμία. Με ρωτάνε καμιά φορά στον δρόμο αν είμαι σαν τον “Σάββα” από το “Σόι σου” και αν είμαι τσιγκούνης και τέτοια. Απαντάω ότι αν δεν είχα τη γυναίκα μου κάπως να με συγκρατεί… Μου φεύγουν».