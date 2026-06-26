Χρήστος Νικολόπουλος: «Όταν πήγα να ζητήσω τη γυναίκα μου, ο πεθερός μου φοβόταν επειδή έπαιζα μπουζούκι»

Ο σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Χρήστος Νικολόπουλος, έδωσε συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στη σύζυγό του και την κοινή τους πορεία.

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Χρήστος Νικολόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Χρήστος Νικολόπουλος, μίλησε στη «Super Κατερίνα» για τη σύζυγό του και τη κοινή τους πορεία.
  • Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως «Όταν πήγα να ζητήσω τη γυναίκα μου, ο πεθερός μου φοβόταν επειδή έπαιζα μπουζούκι».
  • Όσο για το μυστικό του γάμου του, ο Χρήστος Νικολόπουλος απάντησε: «Το μυστικό είναι να έχει σεβασμό ο ένας στον άλλον, να συμπαραστέκεται».

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Στη «Super Κατερίνα» έδωσε συνέντευξη ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου αναφέρθηκε στη σύζυγό του και στη κοινή τους πορεία, ενώ περιέγραψε και το πώς τον είχε αντιμετωπίσει αρχικά ο πεθερός του.

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Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό του γάμου του, ο Χρήστος Νικολόπουλος απάντησε: «Το μυστικό είναι να έχει σεβασμό ο ένας στον άλλον, να συμπαραστέκεται. Άλλη δουλειά ο ένας, άλλη ο άλλος. Πρέπει ο ένας να συμπαραστέκεται στον άλλον». 

Σε άλλο σημείο, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Όταν πήγα να ζητήσω τη γυναίκα μου, ο πεθερός μου φοβόταν επειδή έπαιζα μπουζούκι. Λογικό ήταν τότε, μιλάμε τώρα για τα χρόνια που ήταν σκληρά για τη δουλειά μας. Αλλά εντάξει, όταν γνωριστήκαμε όλα καλά πήγαν». 

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