Χρήστος Νικολόπουλος: «Όταν πήγα να ζητήσω τη γυναίκα μου, ο πεθερός μου φοβόταν επειδή έπαιζα μπουζούκι»

Στη «Super Κατερίνα» έδωσε συνέντευξη ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου αναφέρθηκε στη σύζυγό του και στη κοινή τους πορεία, ενώ περιέγραψε και το πώς τον είχε αντιμετωπίσει αρχικά ο πεθερός του.

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό του γάμου του, ο Χρήστος Νικολόπουλος απάντησε: «Το μυστικό είναι να έχει σεβασμό ο ένας στον άλλον, να συμπαραστέκεται. Άλλη δουλειά ο ένας, άλλη ο άλλος. Πρέπει ο ένας να συμπαραστέκεται στον άλλον».

Σε άλλο σημείο, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Όταν πήγα να ζητήσω τη γυναίκα μου, ο πεθερός μου φοβόταν επειδή έπαιζα μπουζούκι. Λογικό ήταν τότε, μιλάμε τώρα για τα χρόνια που ήταν σκληρά για τη δουλειά μας. Αλλά εντάξει, όταν γνωριστήκαμε όλα καλά πήγαν».