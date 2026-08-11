Μαζί στη Μύκονο για διακοπές η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα – Ο ξέφρενος χορός και οι φωτογραφίες

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Στο νησί των ανέμων βρίσκονται για τις διακοπές τους η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά. Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν στη Μύκονο με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους.

Η τραγουδίστρια, ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους.

Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος.

«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.