Μαζί στη Μύκονο για διακοπές η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα – Ο ξέφρενος χορός και οι φωτογραφίες

Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά βρίσκονται στη Μύκονο για διακοπές με τις οικογένειές τους. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους στο Instagram, όπου οι δύο φίλες και κουμπάρες διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν και έκαναν βόλτες με σκάφος.

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Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νησί των ανέμων βρίσκονται για τις διακοπές τους η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.
  • Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν στη Μύκονο με τους συζύγους και τα παιδιά τους, διασκεδάζοντας και κάνοντας βόλτες με σκάφος.
  • Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους, γράφοντας: «Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου».

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Στο νησί των ανέμων βρίσκονται για τις διακοπές τους η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά. Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν στη Μύκονο με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους.

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Η τραγουδίστρια, ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους.

Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος.

«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.

 

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