Μαζί στη Μύκονο για διακοπές η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα – Ο ξέφρενος χορός και οι φωτογραφίες

Στο νησί των ανέμων βρίσκονται για τις διακοπές τους η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά. Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν στη Μύκονο με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους.
Η τραγουδίστρια, ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος.
«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.