Αθηνά Οικονομάκου: «Εγώ δεν περνάω καλά» – Αποκαλύπτει με χιούμορ χαλαρές στιγμές από τις διακοπές της

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης από τις διακοπές της στα social media, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο όπου φαίνεται να περνάει χρόνο με ένα παζλ, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα. Η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της «Εγώ δεν περνάω καλά!».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, παραμένοντας ιδιαίτερα ενεργή στα social media.
  • Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο που αποδεικνύει ότι έχει κατεβάσει ρυθμούς και χαλαρώνει παρέα με τους αγαπημένους της ανθρώπους.
  • Όπως φαίνεται στη φωτογραφία της, επέλεξε να περάσει μέρος του χρόνου της με ένα παζλ, σχολιάζοντας με χιούμορ «Εγώ δεν περνάω καλά!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές από τις διακοπές της μοιράζεται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Αυτή τη φορά, η Αθηνά Οικονομάκου δεν επέλεξε να δημοσιεύσει κάποια φωτογραφία από παραλία ή από δραστηριότητα που έκανε, αλλά ένα στιγμιότυπο που αποδεικνύει ότι έχει κατεβάσει ρυθμούς και χαλαρώνει παρέα με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε, επέλεξε να περάσει μέρος του χρόνου της με ένα παζλ.

«Εγώ δεν περνάω καλά!» σχολίασε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ