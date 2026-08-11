Αθηνά Οικονομάκου: «Εγώ δεν περνάω καλά» – Αποκαλύπτει με χιούμορ χαλαρές στιγμές από τις διακοπές της

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Στιγμές από τις διακοπές της μοιράζεται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Αυτή τη φορά, η Αθηνά Οικονομάκου δεν επέλεξε να δημοσιεύσει κάποια φωτογραφία από παραλία ή από δραστηριότητα που έκανε, αλλά ένα στιγμιότυπο που αποδεικνύει ότι έχει κατεβάσει ρυθμούς και χαλαρώνει παρέα με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε, επέλεξε να περάσει μέρος του χρόνου της με ένα παζλ.

«Εγώ δεν περνάω καλά!» σχολίασε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.