Θάνατος 4χρονου σε πισίνα στην Πάρο: «Διαφορετικός ο μηχανισμός πνιγμού σε αλμυρό και γλυκό νερό» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο, με τον 69χρονο ιδιοκτήτη του χώρου να εμφανίζεται δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.

Ο 69χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν αν διέθετε την απαιτούμενη δυνατότητα και τη νόμιμη άδεια για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, καθώς και αν βρισκόταν στο σημείο την κρίσιμη στιγμή.

Γαλεντέρης: «Διαφορετικός ο μηχανισμός πνιγμού σε αλμυρό και γλυκό νερό»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας το πρωί της Τρίτης (11/8) στο MEGA, εξήγησε:

«Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Αφενός ότι είναι αθόρυβοι οι πνιγμοί στην πισίνα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, πραγματικά η βύθιση και η παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό είναι συνήθως αθόρυβη. Δηλαδή δεν το παίρνει χαμπάρι κανένας. Αλλά το σημαντικότερο είναι το εξής.

Ο πνιγμός στο γλυκό νερό είναι εντελώς διαφορετικός από τον πνιγμό στο αλμυρό νερό. Εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση γιατί ο θάνατος επέρχεται πάρα πολύ πιο γρήγορα, διότι ο μηχανισμός του πνιγμού είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με αυτό, με αυτό της θάλασσας. Όσες φορές μου έχει δοθεί η ευκαιρία δημόσια, πραγματικά σημειώνω και υπογραμμίζω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η πισίνα. Η πισίνα είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ιδιαίτερος και εάν δεν προσέξουμε ο θάνατος μπορεί να έρθει πολύ γρήγορα.

Δύο είναι τα χαρακτηριστικά, της πισίνας και του παιδιού. Αυτός ο συνδυασμός. Αφενός ο πνεύμονας και οι αεραγωγοί είναι πάρα πολύ μικροί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ εύκολα η διακοπή της αναπνοής. Αφετέρου, το γλυκό νερό μπορεί να προκαλέσει το θάνατο πάρα πολύ γρήγορα και ο θάνατος αυτός να μην είναι αναστρέψιμος. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η παρουσία του παιδιού εντός μιας πισίνας. Έχει να κάνει με το αλάτι, με την ώσμωση βασικά. Γιατί διαφορετικά μετακινείται το νερό όταν είναι αλμυρό μέσα στο πνεύμονα και διαφορετικά όταν είναι γλυκό».

Τι είπε ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας

Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας μιλώντας στο ίδιο μέσο για την υπόθεση, τόνισε:

«Πλέον έχει αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Έχουν συνελήφθησαν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μπαρ. Αφέθηκαν ελεύθεροι βέβαια και θα γίνει τακτική δικάσιμος. Είναι ένα περιστατικό ακόμα από τους πολλούς που έχουμε πνιγμούς. Είχαμε πρόσφατα και αν θυμάστε και άλλο παιδί έξι ετών το οποίο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία είχε πάει σε ένα σπίτι για να καθαρίσει.

Γιατί δεν είναι μόνο οι πισίνες από τα ξενοδοχεία, είναι και οι ιδιωτικές πισίνες και που και εκεί υπάρχουν παιδάκια και εξετάζονται βασικά αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δηλαδή αν υπάρχει ναυαγοσώστης, αν υπάρχει απινιδωτής, αν υπάρχουν τα μέσα πρώτων βοηθειών σε μια τέτοια περίπτωση.

Πού ήταν οι γονείς, αν διέφυγε της προσοχής το παιδί και για ποιο λόγο. Και βέβαια αν το beach bar είχε όλα τα μέτρα περίφραξης της πισίνας. Πάντως, χάνουμε δυστυχώς κάθε χρόνο πολλές ζωές και στη θάλασσα από πνιγμούς και δυστυχώς και στις πισίνες που υποτίθεται είναι ένας χώρος πιο ελεγχόμενος και πιο προσωπικός μπορεί να πει κανείς», υπογράμμισε.

Τα στοιχεία πνιγμών: «20 άτομα την τελευταία 5ετία έχουν χάσει την ζωή τους σε “εσωτερικά ύδατα” – 370 τον χρόνο στη θάλασσα»

Ο Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe water Sports, μίλησε στο MEGA και είπε:

«Αναμφισβήτητα πρόκειται για μεγάλη θλίψη για την οικογένεια και για όλους το να θρηνούμε σήμερα την απώλεια ενός μικρού παιδιού και μάλιστα σε συνθήκες τέτοιες που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ένας τέτοιος, μια τέτοια απώλεια. Νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια από τις καταμετρήσεις που έχουν γίνει υπάρχουν συστηματικά ένας αριθμός ανθρώπων, όχι μεγάλος βεβαίως όσο στη θάλασσα, αλλά σημαντικός, γιατί συμβαίνει ακριβώς σε πισίνες κατά κύριο λόγο ξενοδοχείων. Έχουμε ουσιαστικά είκοσι άτομα στην τελευταία πενταετία τα οποία χάνουν τη ζωή τους σε ουσιαστικά στα εσωτερικά ύδατα, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή σε πισίνες, πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Βέβαια, το νούμερο στη θάλασσα είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι 370 άτομα το χρόνο. Το πενήντα τοις εκατό όμως από αυτά ακριβώς γίνεται σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων ή γενικότερα έτσι εγκαταστάσεων όπως είναι το beach bar η συγκεκριμένη περίπτωση και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για το κομμάτι αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Κοιτάξτε για τα παιδιά ακριβώς όπως αναφέρθηκε κιόλας, τα οποία είναι μικρής ηλικίας, δηλαδή κάτω των πέντε ετών, προφανώς η επιτήρηση και η προσοχή των γονιών είναι το πιο σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο πνιγμός δηλαδή σαν γεγονός. Επομένως, χρειάζεται ακριβώς αυτό και το μισό λεπτό καμιά φορά να είναι δυστυχώς ένας χρόνος ο οποίος μπορεί να επιφέρει αυτή την απώλεια. Όσον αφορά στις μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή παρατηρείται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, το πιο σημαντικό είναι νομίζω να υπάρχει επάρκεια κολυμβητικής δεξιότητας στα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο εμείς συστηματικά προσπαθούμε να πετύχουμε και σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Να υπάρχει δηλαδή σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας το ελάχιστο δυνατό επίπεδο εκμάθησης, δηλαδή της κολυμβητικής δεξιότητας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κανένα παιδί το οποίο είναι σε μικρή ηλικία δεν θα κινδυνέψει ποτέ στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας», προσέθεσε.

Για το νομοθετικό πλαίσιο: «Είναι κρίσιμο και κάθε χρόνο, όπως σας είπαμε νομίζω τριακόσιοι εβδομήντα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο και γίνονται πολλές προσπάθειες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να πω απλώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση της πισίνας στο beach bar να προσθέσω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει ουσιαστικά το τι συνθήκες ασφαλείας, την εκπαίδευση που πρέπει να έχει ο ναυαγοσώστης ή ο επόπτης ασφαλείας, όπως ονομάζεται, είναι αρκετά παλιό. Θα έλεγα ότι είναι του 1973. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε. Αφορά ουσιαστικά μια εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σίγουρα να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουνε και είναι κάτι το οποίο και εμείς έχουμε προτείνει στο υπουργείο Υγείας και πιστεύω ότι έστω και εξαιτίας ενός τόσο θλιβερού γεγονότος, θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για να γίνει ένας εκσυγχρονισμός και στο νομοθετικό πλαίσιο, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό».

«Το πρωτόκολλο των πισινών των κολυμβητικών δεξαμενών εκτός ξενοδοχείων έχει μείνει στο πλαίσιο του 1973»

«Όσον αφορά στις πισίνες των κολυμβητικών των ξενοδοχείων, όλος ο κανονισμός άλλαξε το 2020 και μάλιστα κάτι το οποίο συμμετείχε ο οργανισμός πάρα πολύ ενεργά, όπου θεσπίστηκε για πρώτη φορά που δεν υπήρχε μέχρι τότε, ότι αυτός ο οποίος επιτηρεί τις πισίνες θα είναι ναυαγοσώστης από ειδική σχολή ναυαγοσωστικής με πτυχίο είτε ναυαγοσώστη πισίνας είτε ναυαγοσώστη θάλασσας. Έγινε υποχρεωτική η παρουσία του στην πισίνα καθ΄ όλη τη λειτουργία της πισίνας. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση στο παρελθόν. Όσον αφορά στο κομμάτι όμως των πισινών των κολυμβητικών δεξαμενών εκτός ξενοδοχείων, έχει μείνει το πλαίσιο του 1973 που είναι νόμος του υπουργείου Υγείας που δεν προβλέπει», προσέθεσε.