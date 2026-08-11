Εφιάλτης στην Κολομβία: Τουλάχιστον 132 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι – Ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια μετά τα 7,4 Ρίχτερ

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Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ –ο φονικότερος και πιο καταστροφικός που έχει πλήξει την Κολομβία τον 21ο αιώνα– αφήνει πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοουμένους, προκαλώντας τεράστιες υλικές καταστροφές σε πολλές πόλεις της χώρας.

Εκτεταμένες καταστροφές

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC), ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ ήταν ο πιο ισχυρός στη χώρα αυτόν τον αιώνα.



Μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας είχαν καταγραφεί 47 μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δύο μεγέθους 2,8 και 4,8 Ρίχτερ, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι είναι πιθανές και νέες δονήσεις.

Ο μεγάλος σεισμός έγινε αισθητός στην Μπογκοτά, το Κάλι, την Ποπαγιάν, τη Μανιζάλες, την Αρμένια, την Περέιρα, το Μεδεγίν και σε άλλες πόλεις στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της χώρας. Αρκετές από αυτές υπέστησαν σοβαρές ζημιές.



Στο Κάλι και τη Μανιζάλες, τμήματα προσόψεων πολλών κτιρίων αποκολλήθηκαν, ενώ στη Μανιζάλες υπέστη ζημιές ένας από τους πύργους του καθεδρικού ναού. Στην Μπογκοτά, 1.575 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, 37 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 61 κτίρια κατέρρευσαν.

Ο δήμαρχος του Μεδεγίν, Φεντερίκο Γκουτιέρες, επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι στην πόλη. Η γραμμή έκτακτης ανάγκης 123 έλαβε 361 κλήσεις, ενώ το μετρό του Μεδεγίν λειτουργεί κανονικά και δεν σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

Στο Τσοκό, μέχρι τις 5:00 μ.μ., είχαν αναφερθεί 12 θάνατοι. Ανάμεσα στα θύματα είναι ο Ματέο Βαλένσια, γιος του δημάρχου της Μπαχία Σολάνο, Χαΐρσον Λεονέλ Βαλένσια, είδηση που επιβεβαιώθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και γειτονικές δημοτικές αρχές.

Στην πόλη Περέιρα, ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλαζάρ ανακοίνωσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 53 παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Επίσης, διασώστες ανέφεραν στην τοπική τηλεόραση ότι βρίσκονται σε επαφή με ένα μικρό αγόρι παγιδευμένο κάτω από ένα αρτοποιείο, ενώ χειριστές γερανών επιχειρούν να απομακρύνουν επικίνδυνα τμήματα κτιρίων.

Αγώνας δρόμου με τα χέρια στα συντρίμμια

Μετά τον σεισμό της Δευτέρας, εθελοντές και διασώστες απομάκρυναν μπάζα ακόμα και με γυμνά χέρια ή κουβάδες αναζητώντας επιζώντες.

Στο Κάλι, εθελοντές επιστρατεύτηκαν αμέσως με αξίνες, βασικά εργαλεία και τα χέρια τους. Οι διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να μετακινήσουν τούβλα και δομικά υλικά, σταματώντας κάθε λίγα λεπτά για να ακούσουν τυχόν σημεία ζωής.

Ο Αντρές Φελίπε Μεχία, που εντάχθηκε σε μια αυτοσχέδια ομάδα διάσωσης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP): «Προσπαθούμε να βγάλουμε τους πάντες ζωντανούς. Ένας από τους διασώστες ζήτησε από όποιον ήταν παγιδευμένος να σφυρίξει, και κάποιος σφύριξε πίσω».

«Έβγαλαν έναν άνδρα και ένα μωρό, αλλά η σύζυγος είναι ακόμα εκεί μέσα», συμπλήρωσε. «Έχει έρθει πολύς κόσμος, με προμήθειες, με φαγητό, βοηθώντας τους πυροσβέστες, βοηθώντας τον κόσμο».

Η 43χρονη Κάρμεν Γιασμίν Γκαρσία, εθελόντρια διάσωσης στο Κάλι, περιέγραψε τις προσπάθειες απεγκλωβισμού από ένα πεσμένο κτίριο από όπου είχαν ήδη βγάλει επτά άτομα, ενώ παρέμεναν παγιδευμένα τέσσερα άτομα κι ένας σκύλος.

«Πριν από λίγο ακουγόταν γρατζούνισμα, αλλά τώρα δεν ακούμε τίποτα. Εξακολουθούμε να έχουμε πίστη ότι ο σκύλος είναι ζωντανός και ότι μπορούμε να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όσο περισσότεροι βάζουν ένα χέρι βοηθείας, τόσο το καλύτερο», είπε.

Ο 69χρονος Σαούλ Πας, κάτοικος συγκροτήματος κατοικιών στο Κάλι που κατέρρευσε εν μέρει, δήλωσε στο Reuters ότι βρισκόταν στην τραπεζαρία με τη γυναίκα και τον γιο του όταν άρχισε ο σεισμός.

«Νομίζω ότι αν κρατούσε πέντε δευτερόλεπτα παραπάνω, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν στο κρεβάτι χθες το βράδυ έχοντας ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και σήμερα δεν θα έχουν τίποτα», δήλωσε.

Βίντεο από το δίκτυο Caracol Television κατέγραψε τη στιγμή που ομάδα ανθρώπων απεγκλώβισε ένα μωρό κάτω από σωρό συντριμμιών. Το κοριτσάκι έξι μηνών και η μητέρα του διασώθηκαν κάτω από πενταώροφο κτίριο στο Κάλι.

Επίσης, βίντεο από το Κάλι έδειξε διασώστες να κατεβάζουν ανθρώπους με σχοινιά από τα παράθυρα τοπικού νοσοκομείου.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Τα νοσοκομεία σε πέντε πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ τουλάχιστον έξι τοπικά αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Terrifying video: University Hospital collapses in Colombia 🇨🇴 after massive 7.4 earthquake pic.twitter.com/B48ZrqPrq5 — TaraBull (@TaraBull) August 10, 2026



Οι κυριότερες πληγείσες πόλεις επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Η απόφαση ελήφθη στο Κάλι, το Ρολδανίγιο (Βάγιε δελ Κάουκα), τη Μανιζάλες, την Περέιρα και το Δοσκεμπράδας (Ρισαράλντα).

Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε ότι οι απειλές για λεηλασίες τον ανάγκασαν να αναπτύξει αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στους δρόμους.

Οι αρχές του Κάλι ανακοίνωσαν επίσης την αναβολή του φεστιβάλ Πετρόνιο Άλβαρεζ, μιας ετήσιας γιορτής της μουσικής του Ειρηνικού, που επρόκειτο να ξεκινήσει την Τετάρτη.

Η πρώτη μεγάλη κρίση του νέου Προέδρου

Ο σεισμός εκδηλώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, φέρνοντας τη νέα διοίκηση αντιμέτωπη με την πρώτη της μεγάλη κρίση, ενώ οι μνήμες από τους καταστροφικούς διπλούς σεισμούς στη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο παραμένουν νωπές.

Ο πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε εθνικό διάγγελμα γύρω στις 1:00 μ.μ. (τοπική ώρα) τη Δευτέρα, ανέφερε: «Η εθνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει όλες τις δυνατότητές της για την προστασία της ζωής, τη συνδρομή των πληγεισών κοινοτήτων και την παροχή βοήθειας όπου είναι απαραίτητο».

Ο ίδιος τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση των ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Κολομβιανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μόνο στο Κάλι υπήρχαν περίπου 188 αγνοούμενοι, ενώ εκκρεμεί η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, υποσχέθηκε 1.000 επιπλέον άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας για το Κάλι.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επισκέφθηκε την Κιμπντό, πρωτεύουσα της παράκτιας επαρχίας Τσοκό, όπου υποσχέθηκε επιδοτήσεις ενοικίου για όσους έχασαν τα σπίτια τους, και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Κάλι.

Αν και αναμενόταν να δώσει επικαιροποιημένο εθνικό απολογισμό το βράδυ της Δευτέρας, έδωσε στοιχεία μόνο για την επαρχία Βάγιε δελ Κάουκα, αναφέροντας 35 νεκρούς και 700 τραυματίες εκεί.

Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Μπογκοτά ότι «συνδράμει ενεργά» Αμερικανούς πολίτες που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί επισκέπτονται την Κολομβία κάθε χρόνο, αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών.

Μνήμες από την τραγωδία του 1999

Ο ισχυρός σεισμός ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία που έπληξε την ίδια περιοχή πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.

Στις 25 Ιανουαρίου 1999, σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην καλλιεργητική ζώνη καφέ της Κολομβίας είχε αφήσει πίσω του 1.185 νεκρούς, πάνω από 8.500 τραυματίες και 35.972 κατεστραμμένες κατοικίες, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κολομβίας (DANE).

Οι περισσότεροι θάνατοι, περίπου 921, είχαν σημειωθεί στην πόλη Αρμένια.

Ο Κάρλος Ατουέστα, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, δήλωσε στο CNN: «Ήμουν πολύ νέος, αλλά θυμάμαι κι εγώ εκείνη την τραγωδία. Και τώρα συμβαίνει ξανά στην ίδια περιοχή του Άξονα του Καφέ – στην Περέιρα και τη Μανιζάλες. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όλα πολύ λυπηρά».

Η τραγωδία του 1999 είχε ωθήσει την Κολομβία να προετοιμαστεί καλύτερα για μεγάλους σεισμούς, με ασκήσεις εκκένωσης να διεξάγονται πλέον τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε μεγάλες πόλεις.

Ηφαίστειο Πουρασέ

Παράλληλα, το ηφαίστειο Πουρασέ στην Κολομβία εκτόξευσε στάχτη και αέρια τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, με την SGC να καταγράφει πέντε εκπομπές στάχτης μεταξύ 9 και 10 Αυγούστου και να διατηρεί πορτοκαλί συναγερμό για το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται στην ηφαιστειακή αλυσίδα Λος Κοκονούκος στο Κάουκα.

Το Πουρασέ είχε ήδη παρουσιάσει μεταβολές στη σεισμικότητα και την έκλυση αερίων πριν από τον σεισμό.

🌋🇨🇴 Powerful eruption sends ash plume over southwestern Colombia Colombia’s Purace volcano erupted, blasting sulfurous gas and ash 2 km into the sky as authorities continue to monitor its activity. pic.twitter.com/Va9u1TCGJh — brane mijatovic (@brane_mija64426) August 8, 2026



Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας διευκρίνισε ότι ο σεισμός στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ στο Τσοκό δεν σχετίζεται με την δραστηριότητα του ηφαιστείου.

«Ο οργανισμός επαναλαμβάνει ότι το σεισμικό γεγονός είναι ανεξάρτητο από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και ενθαρρύνει το κοινό να συμβουλεύεται ενημερώσεις αποκλειστικά μέσω των καθημερινών δελτίων και των επίσημων κανάλια του», εξήγησε ο Κρίστιαν Σαντακολόμα, συντονιστής του Ηφαιστειολογικού και Σεισμολογικού Παρατηρητηρίου της Ποπαγιάν.