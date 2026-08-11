Marfin: Απολογείται η 46χρονη – Δηλώνει αθώα και αμφισβητεί την ταυτοποίησή της

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Το κατώφλι των ανακριτικών αρχών θα διαβεί λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (11/8) η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Marfin, όπου στις 5 Μαΐου 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Η μεταγωγή της προς την Ευελπίδων θα γίνει από την ΓΑΔΑ όπου κρατείται αφότου επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές.

Δηλώνει αθώα και αμφισβητεί την ταυτοποίησή της

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Marfin. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνδέεται με την τραγωδία.

Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.

Συγκεκριμένα ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο.

Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Marfin.

Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Μετά την απολογία της θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί εάν θα αφεθεί ελεύθερη ή εάν θα προφυλακιστεί.

Στο μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που φέρονται ως συνεργοί της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.