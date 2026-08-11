Επίδομα στέγασης: Ποιοι δικαιούχοι θα μείνουν εκτός πληρωμής Νοεμβρίου 2026 και γιατί

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Εκτός της χορήγησης του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Νοέμβριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να μείνουν ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, στην πληρωμή του επιδόματος στέγασης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026 από τον Οργανισμό δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν:

Οι δικαιούχοι που δεν θα υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους για το επίδομα στέγασης που η περίοδος ισχύος του αφορά στο διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου 2026 . Υπενθυμίζεται πως, η περίοδος ισχύος της αίτησής εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής πάνω δεξιά.

. Υπενθυμίζεται πως, η περίοδος ισχύος της αίτησής εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής πάνω δεξιά. Όσοι δεν καταβάλουν από την 1 η Οκτωβρίου 2026 ηλεκτρονικά το ενοίκιο τους μέσω του τραπεζικού λογαριασμού τους. Διευκρινίζεται πως, ο τραπεζικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται από τη 1 η Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου, όπως συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης διότι δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Εάν είναι όμως κοινός ο τραπεζικός λογαριασμός, τότε συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους. Εάν τα ακίνητα έχουν περισσότερους συνεκμισθωτές, τότε ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει το δικό του IBAN, προκειμένου να γίνεται κατάθεση του ποσού του μισθώματος που του αναλογεί.

Διευκρινίζεται πως, ο τραπεζικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται από τη 1 Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου, όπως συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης διότι δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Εάν είναι όμως κοινός ο τραπεζικός λογαριασμός, τότε συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους. Εάν τα ακίνητα έχουν περισσότερους συνεκμισθωτές, τότε ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει το δικό του IBAN, προκειμένου να γίνεται κατάθεση του ποσού του μισθώματος που του αναλογεί. Όσοι έχουν υπερβεί τα όρια του ετήσιου εισοδήματος που προβλέπονται για τη χορήγηση του επιδόματος αλλά και την αξία της ακίνητης περιουσίας και της κινητής.

Οι δικαιούχοι που έχουν αλλάξει τόπο διαμονής της κατοικίας και αυτό δεν έχει δηλωθεί με ορθό τρόπο στο μισθωτήριο ή αυτό δεν έχει επικαιροποιηθεί.

Τα ποσά του επιδόματος

Το ακριβές ποσό του επιδόματος στέγασης διαμορφώνεται με βάση τη σύνθεση που έχει ένα νοικοκυριό. Σύμφωνα λοιπόν με τα έως τώρα δεδομένα, τα χρήματα που δίνονται στους δικαιούχος του επιδόματος είναι τα παρακάτω. Συγκεκριμένα:

Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το μηνιαίο ποσό του επιδόματος είναι στα 70 ευρώ . Αυτό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

. Αυτό προσαυξάνεται του νοικοκυριού. Και στα 210 ευρώ ανέρχεται το ανώτατο μηνιαίο ποσό του επιδόματος που λαμβάνει ένα νοικοκυριό.

Σημειώνεται δε πως, το επίδομα καταβάλλεται μέσω της προπληρωμένης κάρτας στον δικαιούχο και μόνο σε ενεργό IBAN.