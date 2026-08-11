Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (11/8) – Όλα τα βλέμματα στις ρεβάνς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

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Οι κρίσιμοι αγώνες ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν και του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς και η δράση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

01:00: COSMOTE SPORT 6 HD | Ραφαέλ Ζοντάρ – Αρτούρ Φις, Μόντρεαλ

02:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

03:00: COSMOTE SPORT 6 HD | Λουτσιάνο Νταρντέρι – Μπράντον Νακασίμα, Μόντρεαλ

04:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

12:33: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος (Προκριματικός Μέρλος, Μίτα)

12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)

13:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Παλέρμο (Calcio Italiano Only in Perth)

13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. (Προκριματικός Ρούμτσιος)

14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)

14:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. (Προκριματικός Δεσπολλάρη)

14:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ. (Προκριματικός Λεβαντίνος)

20:30: ΣΚΑΪ | ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)

20:30: MEGA | Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός (UEFA Champions League)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ

21:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Επί Κοντώ (Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου)

23:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς