IRIS: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι μεταφορές μικρών ποσών – Τι ισχύει για χαρτζιλίκια, γονικές παροχές και δωρεές

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Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ φαίνεται πως μπαίνουν και τα μικρά ποσά χρημάτων των πολιτών που μεταφέρονται μέσω του IRIS.

Υπενθυμίζεται πως, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένοι κανόνες για τη μεταφορά χρημάτων κατά αυτόν τον τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δημιουργηθούν και φορολογικές υποχρεώσεις.

Το χαρτζιλίκι

Επίσης επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ δεν τίθεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο για το χαρτζιλίκι που δίνουν οι γονείς σε παιδιά μέσω IRIS αλλά και για τα συνήθη έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών, ηλικίας έως 25 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας,

τα δίδακτρα,

τα βιβλία,

οι μετακινήσεις και άλλες ανάγκες διαβίωσης.

αλλά γενικότερα τα έξοδα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του παιδιού.

Διευκρινίζεται πως, δεν χρειάζεται να υποβληθεί στο myPropert δήλωση ως δωρεά για τα ποσά που αφορούν το χαρτζιλίκι ενός ανηλίκου ή φοιτητή έως 25 ετών αλλά είναι να αναγκαίο να υπάρχει σαφής αιτιολογία στη μεταφορά χρημάτων.

Και αυτό διότι η αναγραφή της αιτίας της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

Η μεταφορά χρημάτων για αγορά ακινήτου ή για κάποια άλλη μεγάλη δαπάνη

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα όταν η μεταφορά χρημάτων χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή για μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Εάν όμως πρόκειται για περιπτώσεις που σχετίζονται με: αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, τη δημιουργία αποταμίευσης ή επένδυσης, την ίδρυση επιχείρησης ή αποπληρωμής προσωπικού δανείου, τότε η μεταφορά χρημάτων μπορεί να συνδεθεί με δωρεά ή γονική παροχή και να χρειαστεί διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επαύξηση περιουσίας και είναι πιο ασφαλές να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται και να δηλώνεται η δωρεά, ακόμη και εάν δεν προκύπτει φόρος.

Κια αυτό διότι, η διαδικασία συνδέεται με την τραπεζική μεταφορά των χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό και τη δήλωση της δωρεάς μέσω του myProperty.

Το αφορολόγητο όριο και οι φορολογικές κατηγορίες

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία συγγένειας, όταν η δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται με τον προβλεπόμενο τραπεζικό τρόπο.

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: σύζυγοι και πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά αλλά και παππούδες και γιαγιάδες προς εγγόνια.

Εάν ποσά ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο, τότε θα εφαρμοστεί φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού.

Ακόμη οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως: εάν η χρηματική δωρεά δεν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος, τότε θα επιβληθεί φόρος 10% από το πρώτο ευρώ ακόμη και μεταξύ γονέα και παιδιού.

Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ αδελφών

Μεταξύ άλλων οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τη φορολογική μεταχείριση στις μεταφορές ποσών μεταξύ αδελφών τα εξής:

Εάν αυτά υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας , τότε οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ.

, τότε οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και άλλες συγγενικές σχέσεις που δεν είναι στην πρώτη κατηγορία και μετά υπάρχει και η τρίτη κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, γνωστών και λοιπών τρίτων προσώπων.

Όσον αφορά όμως τις λεγόμενες «τριγωνικές» μεταφορές επισημαίνεται πως, τέτοιου είδους συναλλαγές μπορεί να ελεγχθούν φορολογικά και δεν παρακάμπτουν τους κανόνες φορολόγησης. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις στις οποίες γίνεται μεταφορά χρημάτων μέσω τρίτου προσώπου. Ενδεικτικά μια από αυτές είναι από αδελφό σε γονέα και μετά σε άλλο αδελφό.

Η αιτιολογία

Ακόμη οι πολίτες θα πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τον πραγματικό λόγο της συναλλαγής που γίνεται είτε μέσω IRIS είτε μέσω τράπεζας. Ουσιαστικά, η αιτιολογία λειτουργεί ως ένα «βιβλίο εσόδων-εξόδων» και αυτό διότι καταγράφεται ο λόγος για τον οποίο έγινε η εν λόγω μεταφορά.

Και εάν είναι σωστή η αιτιολογία για τη συναλλαγή, τότε απαλλάσσεται από τον φόρο αλλά και συμβάλλει στην τεκμηρίωση της και στην απόδειξη της πραγματικής αιτίας για την οποία μετακινήθηκαν τα χρήματα.