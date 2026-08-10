Διπλό διαζύγιο – βόμβα στον ΣΚΑΪ

Δύο ηχηρές αποχωρήσεις από τη διοίκηση του σταθμού. Εκτός ομίλου ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας. Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Γιάννης Αλαφούζος.

ΠΗΓΗ: Reallife

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στον ΣΚΑΪ με «ξήλωμα» εν μια νυκτί της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας του καναλιού. Με μια κίνηση που προκαλεί σοκ στη μιντιακή αγορά, ο ιδιοκτήτης του ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος, προχώρησε στη λήξη της συνεργασίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη και με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Ζούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο ανώτατα στελέχη του φαληρικού ομίλου ενημερώθηκαν για την απόφαση του Γ. Αλαφούζου την περασμένη Πέμπτη. Οσον αφορά την περίπτωση του CEO Γρ. Δημητριάδη, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το προερχόμενο από το Υπερταμείο έμπειρο στέλεχος δεν είχε καν συμπληρώσει εξάμηνο στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Το κανάλι του Φαλήρου υποδέχθηκε τον Γρ. Δημητριάδη με πανηγυρική ανακοίνωση στις 9 Μαρτίου και τώρα τον αποδεσμεύει από τα καθήκοντά του με διαζύγιο-εξπρές. Σε ό,τι αφορά τον Κ. Ζούλα, η συνεργασία με τον όμιλο ΣΚΑΪ θα έκλεινε τον Σεπτέμβριο δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το στέλεχος ενημερώθηκε ότι το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί και, ως εκ τούτου, ο πρόεδρος του ΣΚΑΪ οδηγείται μαζί με τον CEO εκτός σταθμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Ζούλας μετακινήθηκε στο Φάληρο αμέσως μετά το τέλος της πενταετούς θητείας του στην ΕΡΤ το 2024, αρχικά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, την οποία διατήρησε μέχρι τα τέλη του 2025, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου ενημέρωσης, με τη θέση του CEO να καλύπτεται για λίγους μήνες από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια από τον Γρ. Δημητριάδη.

Οι αιτίες που οδήγησαν στο πρωτοφανές για τα εγχώρια μιντιακά χρονικά διπλό «ξήλωμα» παραμένουν για την ώρα ασαφείς. Πριν από σχεδόν είκοσι ημέρες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε εταιρικό δείπνο με την παρουσία των δύο στελεχών αλλά και της ιδιοκτησίας χωρίς να προμηνύεται ο επερχόμενος «κεραυνός».

Από τον ΣΚΑΪ τους προηγούμενους μήνες αποχώρησαν ο Βασίλης Παπαδρόσος, η Σία Κοσιώνη, έπειτα από 20 χρόνια στο Φάληρο, ο Ακης Παυλόπουλος και, πρόσφατα, ο Παύλος Τσίμας. Ενώ το κανάλι προχωρά σε ραγδαία ανανέωση μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ο όμιλος Αλαφούζου πραγματοποιεί ταυτόχρονα μεγάλο άνοιγμα με τη δημιουργία της αθλητικής πλατφόρμας Σπορ FM TV με υψηλού κόστους επένδυση. Οι δύο ηχηρές αποχωρήσεις προκαλούν αλλαγή των συσχετισμών και παλιρροϊκό κύμα στον ευρύτερο χώρο των media, ενώ δεν έχει ακόμα διαφανεί η επόμενη ημέρα στον όμιλο του Φαλήρου. Τη θέση του προέδρου θα αναλάβει ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος.