Νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

Λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν, επιλύονται και οι τελευταίες εκκρεμότητες της ενημέρωσης που εισέρχεται σε κρίσιμη προεκλογική σεζόν.

ΠΗΓΗ: Reallife

Η Μίνα Καραμήτρου, η οποία παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Open, οδεύει ολοταχώς στον ΣΚΑΪ και θα αξιοποιηθεί σε ρόλο παρουσιάστριας στην πρωινή ζώνη. Η έμπειρη δημοσιογράφος μετακινείται από το καθημερινό πρόγραμμα στο Σαββατοκύριακο και ενώνει δυνάμεις με τον Γιώργο Γρηγοριάδη στην εκπομπή «Δεκατιανοί».

Οι δημοσιογράφοι θα αποτελέσουν το νέο δίδυμο του Σαββατοκύριακου μετά την εσωτερική μετακίνηση του Γιάννη Πιτταρά δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου στην καθημερινή εκπομπή «Σήμερα».

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις και οι διεργασίες στο Open για το νέο πρόσωπο που θα βρεθεί δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη στην εκπομπή «10 παντού». Το επικρατέστερο πρόσωπο μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Η δημοσιογράφος παρουσίαζε πέρυσι την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στη late night ζώνη. Μετά το τέλος της σεζόν, μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Ενημέρωσης υπό τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με στόχο να αξιοποιηθεί σε εκπομπές και δελτία.

Μετά την αιφνίδια αποχώρηση της Μ. Καραμήτρου, η Κ. Παπακωστοπούλου θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για θέση συμπαρουσιάστριας στην πρωινή εκπομπή του Open. Αν, τελικά, κλειδώσει οριστικά στο «10 παντού», η Κ. Παπακωστοπούλου θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη έναν χρόνο μετά τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha. Οι όποιες αποφάσεις πρέπει να κλειδώσουν σύντομα καθώς οι ενημερωτικές εκπομπές του Open θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώ την ίδια ημέρα επανεκκινεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με τους «Δεκατιανούς» να προγραμματίζονται για έναρξη το Σάββατο 29 Αυγούστου.