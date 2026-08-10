Γάζα: Ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ με το βλέμμα στις κάλπες – Η ρήξη και το πολιτικό «παιχνίδι» με τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον εισέρχεται η ισραηλινή ηγεσία, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Παλαιστίνης όσο και στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα ενόψει των ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου.

Η απόλυτη άρνηση Νετανιάχου

Σε μια κίνηση που εμπεριέχει σημαντικό πολιτικό ρίσκο απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου επέλεξε να μην αφήσει περιθώρια ασαφειών κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

«Επιθυμώ να είμαι ακριβής: Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το CNN, επανέλαβε τη θέση του για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: «Άκουσα ανθρώπους να λένε: “Δεν το είπες”. Οπότε είμαι εδώ και το λέω ξανά: Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων».

Ξεκαθαρίζοντας τις προϋποθέσεις του Ισραήλ, ο ηγέτης της χώρας υπογράμμισε: «Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) δεν θα πραγματοποιήσει καμία αποχώρηση έως ότου αφοπλιστεί η Χαμάς. Και όταν λέω αφοπλισμός της Χαμάς, εννοώ βαρύς οπλισμός, ελαφρύτερος οπλισμός, όλος ο οπλισμός. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό, όχι εικονικό αφοπλισμό».

«Ποτέ δεν σχεδίαζε να αποσυρθεί»

Η στάση αυτή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναλύεται από ειδικούς ως μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με τις επερχόμενες ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο διακεκριμένος Ισραηλινός δημοσιογράφος της εφημερίδας Haaretz, Γκιντεόν Λέβι, σημείωσε ότι η απόρριψη του σχεδίου από τον Νετανιάχου εξελίσσεται ακριβώς όπως ο ίδιος το είχε σχεδιάσει.

«Δεν νομίζω ότι ο Νετανιάχου είχε ούτε για μια στιγμή στο μυαλό του να αποσυρθεί από τη Γάζα», ανέφερε ο Λέβι στο Al Jazeera.

Εξήγησε ότι η αρχική συμφωνία του Νετανιάχου να συμμετάσχει στις συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ έγινε απλώς για να ικανοποιήσει τους Αμερικανούς, γι’ αυτό και έθεσε «πολύ ασαφείς όρους» σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, χωρίς να είναι σαφές πώς θα συνέβαινε ή πως θα ήλεγχε τη διαδικασία.

«Ήταν ένας τρόπος για αυτόν να αναβάλει οποιαδήποτε αποχώρηση. Και τώρα, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στο Ισραήλ, θέλει να δείξει ότι δεν παρέδωσε τη Γάζα και ότι έχει κάθε πρόθεση στον κόσμο να μείνει εκεί, κάτι που ήταν η αλήθεια από την πρώτη κιόλας στιγμή», τόνισε ο Λέβι, προσθέτοντας ότι το παν πλέον εξαρτάται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έπρεπε να ασκήσει «εξαιρετική πίεση» για να συμμορφωθεί το Ισραήλ.

«Βλέπει τις εκλογές του Οκτωβρίου»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μίτσελ Μπαράκ, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, χαρακτήρισε την απόρριψη ως «αρχική θέση» και όχι ως τελική στάση, εξηγώντας ότι ανακοινώθηκε εντός της «πολύ δεξιάς κυβέρνησής του, η οποία… δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα», στοχεύοντας στο πολιτικό του ακροατήριο.

Ο Μπαράκ εκτίμησε πάντως ότι «το Ισραήλ θα αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, αργότερα ή γρήγορα», καθώς πρόκειται για θέμα «αλληλουχίας και χρονισμού» και ο Νετανιάχου «δεν θέλει να χάσει» την εξαιρετική σχέση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης Αλόν Πίνκας σημείωσε ότι ο Νετανιάχου χρειάζεται «απολύτως» έναν «αιώνιο πόλεμο».

«Αυτή η ισραηλινή απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα, θα πρέπει να ιδωθεί εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο των επερχόμενων ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου», είπε ο Πίνκας.

Συμπλήρωσε ότι ο Νετανιάχου υπολόγισε πως η κίνηση αυτή είναι «χωρίς ρίσκο» και ότι «μπορεί δήθεν να προκαλέσει τον πρόεδρο Τραμπ επειδή ο Τραμπ δεν νοιάζεται αρκετά, λόγω της αλληλουχίας των σταδίων, επειδή η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί ακόμα, επειδή μπορεί να ξεφύγει με αυτό».

Η στάση της Χαμάς και των Παλαιστινίων

Στον αντίποδα, η Χαμάς επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου. Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η οργάνωση ανέφερε ότι παραμένει δεσμευμένη στο σχέδιο 15 σημείων για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, ζητώντας πλήρη παύση των επιθέσεων, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, άνοιγμα των περασμάτων και είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Περιμένουμε από τους μεσολαβητές και τον Αμερικανό εγγυητή να πιέσουν τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του να προσκολληθούν στον οδικό χάρτη και να μην παρακωλύουν τη διαδικασία για εσωτερικούς πολιτικούς και εκλογικούς λόγους, συνεχίζοντας να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Ο Μουσταφά Μπαργκούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, τόνισε ότι η απόρριψη Νετανιάχου δεν προκαλεί έκπληξη, καταγγέλλοντας ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία «3.000 φορές», σκοτώνοντας «περισσότερους από 1.200 ανθρώπους» και τραυματίζοντας «περισσότερους από 4.000», ενώ «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν τίποτα γι’ αυτό».

«Υπάρχει ένας επιτιθέμενος… και μια άλλη πλευρά, που είναι το θύμα», σημείωσε ο Μπαργκούτι, διερωτώμενος: «Θα ξεκινήσουν κυρώσεις στο Ισραήλ, όπως θα έπρεπε να κάνουν αν επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο;».

Χαρακτήρισε δε τον στόχο της ισραηλινής κυβέρνησης ως «εθνοκάθαρση», διαμηνύοντας ότι «οι Παλαιστίνιοι δεν θα φύγουν».

Ο πολιτικός αναλυτής Τσάβιερ Αμπού Εΐντ υπογράμμισε ότι ο Νετανιάχου θεωρεί πως μπορεί να συνεχίσει να δρα ανεξέλεγκτα.

«Αλλά την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δεν προσποιήθηκε καν ποτέ ότι προωθεί οποιουδήποτε είδους μέτρα λογοδοσίας για τον Νετανιάχου που παραβιάζει ακόμα και τις δικές τους συμφωνίες», ανέφερε ο Αμπού Εΐντ.

«Επομένως, ο Νετανιάχου πιστεύει μέχρι στιγμής ότι ακόμα κι αν στον πρόεδρο Τραμπ δεν πρόκειται να αρέσει αυτή η δήλωση, εκείνος θα συνεχίσει να ενεργεί με ατιμωρησία».

Η θέση των ΗΠΑ και του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social παραθέτοντας δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον που στηρίζουν το σχέδιό του, αξιωματούχος του αμερικανικού Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) προσπάθησε να υπογραμμίσει την ισραηλινή στρατιωτική συγκράτηση των τελευταίων ημερών.



«Βλέπουμε συνεργασία στα παρασκήνια», ανέφερε.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Συμβουλίου για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του σχεδίου είναι η μόνη «εγγύηση» για την αποτροπή νέας σφαγής όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Κανένας δεν απαιτείται να κάνει τίποτα, πολύ περισσότερο το Ισραήλ, πριν έχουμε πραγματικά επαληθευμένα βήματα στο έδαφος. Εάν υπάρξει επαληθευμένος αφοπλισμός των όπλων, ότι αφαιρούνται από τις φατρίες, αποθηκεύονται και τελικά αχρηστεύονται, τότε το Ισραήλ αποσύρεται από τη Γάζα», δήλωσε ο Μλαντένοφ.