Απαιτείται ένα ολιστικό μοντέλο Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση της Εργαλειοποίησης των Μεταναστευτικών Ροών

Η κρίση της Θέουτα ανέδειξε ότι το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας έχει αλλάξει, με άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, οι μεταναστευτικές κρίσεις δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά ζητήματα ανθρωπιστικής διαχείρισης, προστασίας των συνόρων ή εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Είναι επίσης εμφανές, ότι η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από τις παραδοσιακές πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης, καθώς η μαζική κινητοποίηση ανθρώπων μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να συνδυαστεί με πληροφοριακές επιχειρήσεις, πολιτικές πιέσεις, κοινωνικές εντάσεις, οικονομική αποσταθεροποίηση, κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και γεωπολιτικές επιδιώξεις, δημιουργώντας σύνθετες κρίσεις με πολλαπλές και αλληλεξαρτώμενες διαστάσεις.

Η εμπειρία από τη Θέουτα, αλλά και από προηγούμενες κρίσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., όπως ο Έβρος και τα σύνορα Πολωνίας–Λευκορωσίας, δείχνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία μόνο διάσταση της κρατικής ισχύος.

Για παράδειγμα, η προστασία των συνόρων είναι απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν επαρκεί.

Απαιτείται ένα ολιστικό μοντέλο ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ανθεκτικότητας, το οποίο θα συνδέει διαφορετικές δυνατότητες, μηχανισμούς και πολιτικές σε ένα συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης σύνθετων κρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ένα μοντέλο που βασίζεται σε πέντε αλληλοσυνδεόμενους πυλώνες, οι οποίοι συγκροτούν πέντε κρίσιμες διαστάσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ανθεκτικότητας:

Τη Συνοριακή Ασφάλεια. Η συνοριακή ασφάλεια δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη προσωπικού και μέσων στα σημεία εισόδου, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο σύστημα επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση μιας μαζικής και αιφνίδιας μετακίνησης πληθυσμών απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση των προπαρασκευαστικών ενδείξεων, συνεχή επιτήρηση των περιοχών ενδιαφέροντος, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης των συνοριακών μηχανισμών. Παράλληλα, απαιτεί σαφείς διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου, ώστε η επιχειρησιακή αντίδραση να είναι άμεση και συντονισμένη. Η συνοριακή ασφάλεια ωστόσο, δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την ποιότητα της πληροφορίας που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, την ταχύτητα με την οποία αυτή μετατρέπεται σε απόφαση και την ικανότητα των κρατικών μηχανισμών να κινητοποιούνται συντονισμένα.

Την Πληροφοριακή Ανθεκτικότητα. Η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών μπορεί να συνοδεύεται από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, τη δημιουργία συγκεκριμένων αφηγήσεων, την κινητοποίηση πληθυσμών μέσω κοινωνικών δικτύων και την προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης. Επομένως, η πληροφορία δεν αποτελεί απλώς υποστηρικτικό στοιχείο της διαχείρισης μιας κρίσης, αλλά επιχειρησιακό παράγοντα. Απαιτείται η δυνατότητα έγκαιρης συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών, η διασταύρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, η ταχεία αναγνώριση της παραπληροφόρησης και η αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνία προς την κοινωνία, τους διεθνείς εταίρους και τα μέσα ενημέρωσης. Η πληροφοριακή ανθεκτικότητα αποκτά συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία, διότι μια κρίση μπορεί να κριθεί όχι μόνο από το τι συμβαίνει στο πεδίο, αλλά και από το πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από την κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα.

Τη Θεσμική και Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα. Σε μια σύνθετη και υβριδικού χαρακτήρα κρίση, κανένας φορέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του το σύνολο των προκλήσεων. Η αποτελεσματική διαχείριση απαιτεί συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας, των διπλωματικών αρχών, των υπηρεσιών μετανάστευσης και των λοιπών αρμόδιων κρατικών μηχανισμών. Το κρίσιμο ζήτημα είναι επομένως η διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να είναι ξεκάθαρο από πριν ποιος αποφασίζει, ποιος συντονίζει, ποιος διαθέτει την κρίσιμη πληροφορία, με ποιον τρόπο αυτή διαβιβάζεται και σε ποιον, καθώς και πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρησιακή δράση. Υπό αυτό το πρίσμα, η ύπαρξη μεμονωμένων ισχυρών υπηρεσιών δεν αρκεί. Εάν οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διοίκησης και ελέγχου, η συνολική αποτελεσματικότητα του κράτους περιορίζεται σημαντικά.

Την Κοινωνική Ανθεκτικότητα. Μια κρίση στα σύνορα ενός κράτους μπορεί να προκαλέσει έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από παραπληροφόρηση, εικόνες έντασης και πολιτική πόλωση. Η κοινωνική διάσταση επομένως δεν αποτελεί δευτερεύον ζήτημα, αλλά κρίσιμο παράγοντα της συνολικής ανθεκτικότητας. Η ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας προϋποθέτει αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνία και ικανότητα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. Παράλληλα, απαιτείται η προστασία των τοπικών κοινωνιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας κρίσης και συχνά επωμίζονται δυσανάλογο βάρος. Ένα κράτος μπορεί να διαθέτει ισχυρούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς, αλλά εάν η κοινωνία του διχάζεται ή χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς, η συνολική του ανθεκτικότητα αποδυναμώνεται.

Την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Συνεργασία. Η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πρόκλησης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, τα δίκτυα διακίνησης, οι πληροφοριακές επιχειρήσεις και οι γεωπολιτικές επιδιώξεις εμπλέκουν συχνά περισσότερα κράτη ή μη κρατικούς δρώντες και απαιτούν συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία προϋποθέτει κοινή αντίληψη της απειλής, μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, συντονισμό των κρατών πρώτης γραμμής, κοινές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης ευρωπαϊκών μηχανισμών υποστήριξης. Παράλληλα, η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των αιτίων και των δικτύων που μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Μια ακόμη κρίσιμη παράμετρος του προτεινόμενου μοντέλου είναι η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών και των τεχνολογικών και ψηφιακών συστημάτων, η οποία δεν αποτελεί έναν ξεχωριστό πυλώνα, αλλά μια οριζόντια διάσταση που διατρέχει και τους πέντε.

Συγκεκριμένα, η προστασία των κρίσιμων συνοριακών υποδομών και των συστημάτων επιτήρησης συνδέεται άμεσα με τη συνοριακή ασφάλεια, ενώ η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πληροφοριακής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, η ανθεκτικότητα των συστημάτων διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική θεσμική και επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

Επίσης, η δυνατότητα διατήρησης βασικών υπηρεσιών και λειτουργιών σε συνθήκες κρίσης ενισχύει την κοινωνική ανθεκτικότητα, ενώ η προστασία κρίσιμων υποδομών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας.

Με τον τρόπο αυτό, η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών και των τεχνολογικών συστημάτων λειτουργεί ως οριζόντιος πολλαπλασιαστής των πέντε πυλώνων, ενισχύοντας τη συνολική ικανότητα ενός κράτους και της Ε.Ε. να συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά υπό συνθήκες σύνθετης κρίσης.

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό, ότι οι πέντε αυτοί πυλώνες δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά ως αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις ενός ενιαίου συστήματος Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική συνοριακή ασφάλεια προϋποθέτει ισχυρή πληροφοριακή ανθεκτικότητα, καθώς χωρίς έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού μπορεί να είναι καθυστερημένη ή ανεπαρκής.

Αντίστοιχα, η πληροφοριακή ανθεκτικότητα χωρίς θεσμική και επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα μπορεί να οδηγήσει στο παράδοξο, το κράτος να διαθέτει την απαραίτητη πληροφορία, αλλά να μην διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να την αξιοποιήσει έγκαιρα και να την μετατρέψει σε αποτελεσματική απόφαση και δράση.

Επιπλέον, ισχυροί και αποτελεσματικοί θεσμοί χωρίς κοινωνική ανθεκτικότητα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν σημαντικούς περιορισμούς, καθώς η παρατεταμένη πίεση μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική πόλωση, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να δημιουργήσει συνθήκες εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

Τέλος, η εθνική ανθεκτικότητα χωρίς αποτελεσματική ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία συνεπάγεται περιορισμένη δυνατότητα αντιμετώπισης μιας κρίσης που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και αποκτά διακρατικά χαρακτηριστικά.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Ανθεκτικότητα δεν αποτελεί το άθροισμα επιμέρους δυνατοτήτων, αλλά τη συνολική ικανότητα ενός συστήματος να λειτουργεί αποτελεσματικά υπό πίεση, μέσα από την αλληλεπίδραση και τη διασύνδεση των πέντε πυλώνων του.

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου δεν εξαρτάται επομένως, μόνο από την ισχύ κάθε επιμέρους πυλώνα, αλλά και από τον βαθμό διασύνδεσης και διαλειτουργικότητάς τους.

Υπό το πλαίσιο αυτό, στόχος του εν λόγω μοντέλου, είναι η ενίσχυση της ικανότητας τόσο της Ε.Ε. όσο και των κρατών-μελών της να προλαμβάνουν, να προετοιμάζονται, να διαχειρίζονται και να απορροφούν τις επιπτώσεις σύνθετων και αλληλεξαρτώμενων κρίσεων, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργικότητα των θεσμών και της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας και τη δυνατότητα ταχείας ανάκαμψης.

Η λειτουργικότητα επομένως, του προτεινόμενου μοντέλου κρίνεται στην πράξη όχι μόνο από την επάρκεια κάθε επιμέρους διάστασης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας κρίσης, αλλά κυρίως από την ικανότητα των πέντε διαστάσεων να λειτουργούν συνδυαστικά και αλληλοενισχυτικά.

Εν κατακλείδι, στο σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας η πραγματική πρόκληση για την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της δεν είναι η αποτελεσματική διαχείριση μεμονωμένων κρίσεων, αλλά η υιοθέτηση ενός ολιστικού μοντέλου που θα ενδυναμώσει την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να προλαμβάνουν, να προετοιμάζονται, να ανταποκρίνονται και να ανακάμπτουν από σύνθετες και αλληλεξαρτώμενες κρίσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικές κρίσεις δεν θα είναι γραμμικές ούτε θα εκδηλώνονται σε ένα μόνο πεδίο, αλλά δύνανται να εξελίσσονται ταυτόχρονα στα σύνορα, στο πληροφοριακό περιβάλλον, στους θεσμούς, στην κοινωνία και στο γεωπολιτικό επίπεδο, η αντιμετώπισή τους απαιτεί αντίστοιχα πολυεπίπεδες και διαλειτουργικές απαντήσεις.

Η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της επομένως, δεν χρειάζονται απλώς περισσότερα μέσα, αλλά καλύτερη σύνδεση των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικότερους μηχανισμούς διαλειτουργικότητας, ισχυρότερη κοινωνική ανθεκτικότητα και βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Υπό το πρίσμα αυτό, η υιοθέτηση του ανωτέρω ολιστικού μοντέλου των πέντε πυλώνων δεν αποτελεί μια ακόμη επιλογή για τη διαχείριση κρίσεων, αλλά προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ανθεκτικότητας και την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να περιμένουμε την επόμενη Θέουτα για να διαπιστώσουμε τα κενά μας και το τι δεν λειτούργησε, αλλά να έχουμε προετοιμαστεί πριν αυτή εκδηλωθεί.

Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος