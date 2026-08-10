Βίντεο: Πύθωνας 2,4 μέτρων βρέθηκε κάτω από αποθήκη σπιτιού – Τι έδειξε η ακτινογραφία για… το τελευταίο γεύμα του

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Αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη ήρθε μια οικογένεια στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν ανακάλυψε έναν γιγαντιαίο εξωτικό πύθωνα κρυμμένο κάτω από την αποθήκη του σπιτιού της.

Το ερπετό, το οποίο έφερε μια τεράστια διόγκωση στην κοιλιακή χώρα, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών προστασίας ζώων, ενώ οι ακτινογραφίες που ακολούθησαν αποκάλυψαν το… τελευταίο του γεύμα.

Τρόμος στην αυλή

Η Λέσλι Ντέιλι εντόπισε τον πύθωνα να έρπει στην αυλή της στο Φρίχολντ ενώ πότιζε τα λουλούδια της, όπως δήλωσε στο WABC ο σύζυγός της, Εντ.

Στη συνέχεια, η οικογένεια Ντέιλι παρατήρησε ότι το φίδι -το οποίο αναγνωρίστηκε ως Βιρμανικός Πύθωνας μήκους περίπου 2,4 μέτρων– είχε τρυπώσει μέσα από μια οπή και είχε βρει καταφύγιο κάτω από το πάτωμα της αποθήκης τους.

Η οικογένεια κάλεσε εσπευσμένα τους υπευθύνους της SPCA (Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα) της κομητείας Μάνμαουθ, οι οποίοι αφαιρέσαν τις σανίδες του πατώματος της αποθήκης με τη βοήθεια ενός τοπικού εργολάβου.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο τεράστιος πύθωνας, με ένα μεγάλο φούσκωμα στο μέσο του σώματός του, απομακρύνεται προσεκτικά από το καταφύγιό του από τους αξιωματικούς της SPCA.

Τι έδειξε η ακτινογραφία

Οι Βιρμανικοί Πύθωνες είναι ιθαγενείς της Νοτιοανατολικής Ασίας και δεν ενδημούν στο Νιου Τζέρσεϊ ή τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με ειδικούς.

Animal control officers with the Monmouth County SPCA responded to an unusual call after an eight-foot Burmese python was discovered in a Freehold resident’s backyard. Later, an X-ray revealed the snake ate an opossum under the shed before being found. Read more:… pic.twitter.com/XJHQW820sv — Eyewitness News (@ABC7NY) August 7, 2026



Ωστόσο, η κατοχή τέτοιων εξωτικών φιδιών επιτρέπεται στο Νιου Τζέρσεϊ με την κατοχή ειδικής άδειας, όπως μετέδωσε το NBC New York.

Ακτινογραφία που διενεργήθηκε από το κτηνιατρικό προσωπικό της κομητείας Μάνμαουθ αποκάλυψε ότι το τελευταίο «θύμα» του σπάνιου φιδιού ήταν ένα μεγάλο οπόσουμ.

Ο πύθωνας τοποθετήθηκε σε ασφαλές περιφραγμένο χώρο υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτή φιδιών, ενώ οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να του βρουν μια μόνιμη εστία.

Η έκκληση των αρχών

Με αφορμή το περιστατικό, η Monmouth County SPCA απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα εξωτικά κατοικίδια δεν ανήκουν στη φύση! Η απελευθέρωσή τους βλάπτει την τοπική άγρια ζωή, τα κατοικίδια ζώα, αλλά και το ίδιο το εξωτικό ζώο», ανέφερε.

«Εάν δεν μπορείτε πλέον να φροντίσετε ένα ερπετό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα τοπικό καταφύγιο ή ομάδα διάσωσης».

Πηγή: New York Post